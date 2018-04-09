ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وصفة طبية للتخلص من سموم الرنجة والفسيخ في شم النسيم

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:38 ص
فسيخ
فسيخ
محمود نوفل
هنأت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية طب قصر العيني، نائب وزير الصحة سابقا، المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم الذي يتناول فيه المصريون الفسيخ والرنجة.

وقالت شوقي في تصريحات صحفية، إنه هناك جوانب يجب مراعاتها لضمان جودة الفسيخ والرنجة، ومن أهمها أن يكون المحل ذا سمعة طيبة يخضع للرقابة الصحية، مع تجنب المصانع المجهولة، وما يطلق عليها مصانع بير السلم.

وأضافت أن المشتري يجب أن يفحص المنتج جيدا، فالرنجة يجب أن يكون لونها ذهبيا وجلدها متماسك، وبالضغط عليها لا يخرج منها سوائل، ومكان الضغط يجب أن يرتد إلى وضعه الأصلي بعد رفع الضغط عنه، فيتميز جلدها بالتماسك، ولا يوجد به ثقوب أو ألوان مختلفة أي ذو لون ذهبي متسق.

ولفتت "شوقي" إلى أن الفسيخ نوع من الأسماك المملحة عرفه المصريون من قديم الزمان، وهو وجبة محببة لنا في شم النسيم، ولكن يجب علينا جميعا أن نتحقق من مصدر الشراء وكذلك سلامة المنتج ؛ فالفسيخ يجب أن تكون رائحته مقبولة ولحمه وردي ذو لون واحد.

وحذرت المصريين من تناول الأسماك المملحة بكميات كبيرة، وذلك خوفا من عواقب ارتفاع ضغط الدم وما يصحبها من أزمات قلبية أو مترتباتها.

ونصحت شوقي مرضى ارتفاع ضغط الدم، بضرورة قياس الضغط وتناول الدواء الموصوف بمعرفة الطبيب بصفة منتظمة، وتناول كميات لا تزيد عن سمكتين، ولكن يجب أن يصحبها الكثير من الخضروات الطازجة والأوراق الخضراء مثل الخس والجرجير والبصل الأخضر، ويراعي أيضا كميات الخبز لمريض السكر علي ألا تزيد عن رغيف بلدي في الوجبة الواحدة.

وقالت مايسة شوقي، إنها تفضل شرب المريض الماء دون المياه الغازية لاحتوائها على الصوديوم الذي يرفع الضغط أكثر.

وحذرت، الحوامل من تناول الفسيخ مجهول المصدر غير الآمن أو الرنجة، في حالة ارتفاع ضغطهن أو الإصابة بتسمم الحمل، نظرا لأنه يشكل خطرا شديدا على استمرار الحمل.

وشرحت طريقة إعداد الرنجة بوصفات مختلفة للحد من كمية الملح بها، ومنها نقع سمكة الرنجة المفتوحة في ماء بارد قبل الطعام بساعة، وخلط لحم الرنجة بالطحينة أو الزبادي أو الطماطم .

وأشارت شوقي إلى خطأ متداول في توعية مريض النقرس بعدم تناول اللحوم الحمراء، لأن الأهم وعلى رأس قائمة الممنوعات الأسماك ثم لحوم الأعضاء مثل الكبدة والكلاوي والطحال وخلافه ثم اللحم الأحمر الحيواني ولحم الدجاج، وعلى مريض النقرس تناول الماء على مدار اليوم بكميات صغيرة متتالية، أي أن يكون بجانبه كوب ماء يشربه على ثلاث مرات، كما يتناول على مدار اليوم ٣-٤ لتر ماء، لأن هذه الطريقة في شرب الماء تساعد الكلى على تخلص الجسم من حامض البوليك.

وناشدت أستاذة الصحة العامة، جميع وسائل الإعلام بضرورة الإعلان عن هواتف وعناوين مراكز السموم والخط الساخن بالإسعاف وهو ١٢٣.

وأوضحت شوقي أنه بمجرد ظهور أعراض تسمم، يجب أن يتوجه المريض إلى مركز السموم فورا، ومن هذه الأعراض القيئ أو الإسهال أو المغص الشديد أو التشنجات أو الدخول في غيبوبة.

ومن مضاعفات تناول الأسماك المملحة الأكثر شيوعا هي الارتفاع الشديد في ضغط الدم، والتي تتطلب الاستعانة فورا بطبيب الإسعاف خوفا من حدوث هبوط بالقلب او نزيف بالمخ.

في نهاية حديثها أثنت شوقي على الدور المهم للقوات المسلحة المصرية والداخلية في تأمين الحدود المصرية وعمليات سيناء ٢٠١٨، وكذلك التأمين الداخلي في المحافظات، وقالت ان جنودنا ضحوا بأرواحهم من أجل أمننا وسلامنا، ومن أجل غد مشرق بإذن الله.

ترشيحاتنا

سعر الذهب في مصر اليوم.. فيديو

فوائد مهمة للرنجة..تعرف عليها..فيديو

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الصيفية السبت المقبل

نيمار يلمح لإمكانية انتقاله لبرشلونة

روحاني يهدد ترامب برد ايراني غير مسبوق بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

ضبط 19 طنًا و300 كيلو فسيخ ورنجة وسردين فاسدة بكفر الشيخ.. صور

حيل لقتل سموم الفسيخ.. وأعراض لا تستهينى بها كمؤشر للإصابة بالتسمم الغذائى.. والعلاج الوحيد للقضاء عليه

شاهد.. مروة نصر تستعرض رشاقتها فى أحدث جلسة تصوير

توافد المواطنين على الاتوبيس النهرى احتفالا بشم النسيم .. فيديووصور

المواطنون يتوافدون الى شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم.. صور

محافظ القاهرة: إخلاء مثلث ماسبيرو تمامًا قبل نهاية الشهر.. صور

شاهد.. اسراء بدر ومحمد درويش في "كوشة الخطوبة"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشافة تبحث عن الأطفال المفقودين فى حديقة الحيوان.. صور

إقبال كبير على حديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

المواطنون يتوافدون الى شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم.. صور

منذ شروق الشمس .. الشارع المصري يستقبل "شم النسيم" .. صور

وفاة البلجيكي جولير خلال سباق باريس روبيه للدراجات.. صور

فيديو

أبناء سوهاج يحتفلون بشم النسيم في الحدائق.. صور وفيديو
رقص وزغاريد على طبول المزامير بحديقة الأزهر.. فيديو
نافورة «الأزهر بارك» تتحول لمصيف جماعى للأطفال.. فيديو وصور
شاهد.. شركة أمريكية تطلق أول فندق في الفضاء
الإثارة والتشويق يسيطران على برومو "Solo: A Star Wars Story".. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟