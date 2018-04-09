وصفة طبية للتخلص من سموم الرنجة والفسيخ في شم النسيم

هنأت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية طب قصر العيني، نائب وزير الصحة سابقا، المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم الذي يتناول فيه المصريون الفسيخ والرنجة.



وقالت شوقي في تصريحات صحفية، إنه هناك جوانب يجب مراعاتها لضمان جودة الفسيخ والرنجة، ومن أهمها أن يكون المحل ذا سمعة طيبة يخضع للرقابة الصحية، مع تجنب المصانع المجهولة، وما يطلق عليها مصانع بير السلم.



وأضافت أن المشتري يجب أن يفحص المنتج جيدا، فالرنجة يجب أن يكون لونها ذهبيا وجلدها متماسك، وبالضغط عليها لا يخرج منها سوائل، ومكان الضغط يجب أن يرتد إلى وضعه الأصلي بعد رفع الضغط عنه، فيتميز جلدها بالتماسك، ولا يوجد به ثقوب أو ألوان مختلفة أي ذو لون ذهبي متسق.



ولفتت "شوقي" إلى أن الفسيخ نوع من الأسماك المملحة عرفه المصريون من قديم الزمان، وهو وجبة محببة لنا في شم النسيم، ولكن يجب علينا جميعا أن نتحقق من مصدر الشراء وكذلك سلامة المنتج ؛ فالفسيخ يجب أن تكون رائحته مقبولة ولحمه وردي ذو لون واحد.



وحذرت المصريين من تناول الأسماك المملحة بكميات كبيرة، وذلك خوفا من عواقب ارتفاع ضغط الدم وما يصحبها من أزمات قلبية أو مترتباتها.



ونصحت شوقي مرضى ارتفاع ضغط الدم، بضرورة قياس الضغط وتناول الدواء الموصوف بمعرفة الطبيب بصفة منتظمة، وتناول كميات لا تزيد عن سمكتين، ولكن يجب أن يصحبها الكثير من الخضروات الطازجة والأوراق الخضراء مثل الخس والجرجير والبصل الأخضر، ويراعي أيضا كميات الخبز لمريض السكر علي ألا تزيد عن رغيف بلدي في الوجبة الواحدة.



وقالت مايسة شوقي، إنها تفضل شرب المريض الماء دون المياه الغازية لاحتوائها على الصوديوم الذي يرفع الضغط أكثر.



وحذرت، الحوامل من تناول الفسيخ مجهول المصدر غير الآمن أو الرنجة، في حالة ارتفاع ضغطهن أو الإصابة بتسمم الحمل، نظرا لأنه يشكل خطرا شديدا على استمرار الحمل.



وشرحت طريقة إعداد الرنجة بوصفات مختلفة للحد من كمية الملح بها، ومنها نقع سمكة الرنجة المفتوحة في ماء بارد قبل الطعام بساعة، وخلط لحم الرنجة بالطحينة أو الزبادي أو الطماطم .



وأشارت شوقي إلى خطأ متداول في توعية مريض النقرس بعدم تناول اللحوم الحمراء، لأن الأهم وعلى رأس قائمة الممنوعات الأسماك ثم لحوم الأعضاء مثل الكبدة والكلاوي والطحال وخلافه ثم اللحم الأحمر الحيواني ولحم الدجاج، وعلى مريض النقرس تناول الماء على مدار اليوم بكميات صغيرة متتالية، أي أن يكون بجانبه كوب ماء يشربه على ثلاث مرات، كما يتناول على مدار اليوم ٣-٤ لتر ماء، لأن هذه الطريقة في شرب الماء تساعد الكلى على تخلص الجسم من حامض البوليك.



وناشدت أستاذة الصحة العامة، جميع وسائل الإعلام بضرورة الإعلان عن هواتف وعناوين مراكز السموم والخط الساخن بالإسعاف وهو ١٢٣.



وأوضحت شوقي أنه بمجرد ظهور أعراض تسمم، يجب أن يتوجه المريض إلى مركز السموم فورا، ومن هذه الأعراض القيئ أو الإسهال أو المغص الشديد أو التشنجات أو الدخول في غيبوبة.



ومن مضاعفات تناول الأسماك المملحة الأكثر شيوعا هي الارتفاع الشديد في ضغط الدم، والتي تتطلب الاستعانة فورا بطبيب الإسعاف خوفا من حدوث هبوط بالقلب او نزيف بالمخ.



في نهاية حديثها أثنت شوقي على الدور المهم للقوات المسلحة المصرية والداخلية في تأمين الحدود المصرية وعمليات سيناء ٢٠١٨، وكذلك التأمين الداخلي في المحافظات، وقالت ان جنودنا ضحوا بأرواحهم من أجل أمننا وسلامنا، ومن أجل غد مشرق بإذن الله.

