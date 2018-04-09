فتح باب التقدم للتدريب للفني بمشروع المعمل المصري الصيني للطاقة المتجددة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم للتدريب الفني بالمرحلة الأولى لمشروع المعمل المصري الصيني للطاقة المتجددة، والذي أوشك على الانتهاء.



وتقوم الأكاديمية بتنفيذه بالتعاون مع معهد CETC 48 بالصين، ويقام المعمل في المركز الإقليمي للتنمية التابع لأكاديمية البحث العلمي في جزيرة قرامان بمحافظة سوهاج، ليصبح مقرا لأول معمل أبحاث وتصنيع الخلايا الشمسية بتكنولوجيا صينية في مصر، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة 2030 لإقامة مشروعات لنقل وتوطين التكنولوجيا على المستوى الدولي في مجال تصنيع الخلايا والوحدات الشمسية.



وتم توقيع اتفاقية لنقل التكنولوجيا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ممثلة في الأكاديمية ووزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين لإقامة مجموعة من المشروعات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة.



وفتحت الأكاديمية باب التقدم اعتبارًا من اليوم طبقا لشروط معلنة من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg، على أن يكون آخر موعد للتقدم 16 أبريل 2018.



