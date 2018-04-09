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نافورة «الأزهر بارك» تتحول لمصيف جماعى للأطفال.. فيديو وصور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
شيرين عادل _ أشرف العمدة
شهدت "الأزهر بارك" اليوم، الاثنين، تجمعا كثيفا للأطفال أمام نافورة المياه بالحديقة بعد فتحها منذ قليل، حيث خلعوا ملابسهم للسباحة وتحولت لمصيف جماعى للأطفال وسط أجواء من اللهو والمرح مع ذويهم، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة.

يذكر أن "الأزهر بارك" شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، تزاحما كثيفا من المواطنين، فضلا عن التكدس أمام شباك التذاكر وسط حالة وسط تواجد أمنى لتأمين مداخل الحديقة والزوار بالتزامن مع أعياد شم النسيم وأجواء الاحتفالات للأسر وذويهم.

ويحتفل المصريون كعادتهم كل عام في نفس الميعاد بعيد "شم النسيم" بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات استقبالا للربيع، ويصحبون أطفالهم حاملين معهم الأطعمة المعتادة منذ عصور الفراعنة، ومنها البيض الذي يهتمون بتلوينه والنقش عليه بألوان ورسوم كرنفالية جميلة ذات طابع مبهج تبعث الفرح في نفوس الجميع.
نافورة «الأزهر بارك» تتحول لمصيف جماعى للأطفال.. فيديو وصور
نافورة «الأزهر بارك» تتحول لمصيف جماعى للأطفال.. فيديو وصور
نافورة «الأزهر بارك» تتحول لمصيف جماعى للأطفال.. فيديو وصور
نافورة «الأزهر بارك» تتحول لمصيف جماعى للأطفال.. فيديو وصور
نافورة «الأزهر بارك» تتحول لمصيف جماعى للأطفال.. فيديو وصور
نافورة «الأزهر بارك» تتحول لمصيف جماعى للأطفال.. فيديو وصور

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