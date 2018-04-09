صحف السعودية: تحالف «سعودي ــ إماراتي ــ مصري» لإنشاء قناة سلوى البحرية.. اصطفاف وطني في احتفالات المسيحيين بمصر.. ولي العهد يعزز شراكة المملكة بفرنسا.. علاقة خفية بين الإخوان وإيران

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ركزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الاثنين، على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى فرنسا والتي توجه إليها قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، كما ركزت على الحالة التي تشهدها احتفالات أعياد شم النسيم في مصر من اصطفاف وطني، وعلى الشأن الدولي سلطت الضوء على الخطر الداهم الذي تشكله علاقات التواصل المستمرة بين جماعة الإخوان وإيران.ونستهل الجولة بما نشرته صحيفة "الرياض" على رئيسيتها اليوم عن "قناة سلوى" قائلة: "كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قناة سلوى البحرية الذي تم الإعلان عنه قبل عدة أيام، إذ صدر توجيه بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعَي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل".وبينت المصادر أنه من المقرر تمويل مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية؛ وذلك رغبة من "التحالف الاستثماري" المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.وأفادت المصادر القريبة من المشروع، بأنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.ونطالع افتتاحية صحيفة "اليوم" تحت عنوان "تعزيز الشراكة السعودية الفرنسية"، إذ كتبت: "تأتي الزيارة ولي العهد الحالية لفرنسا لتعزيز الشراكات القائمة بين البلدين الصديقين في مناحٍ متعددة، لاسيما الاقتصادية والصناعية منها في ضوء تسخير سلسلة من التعاونيات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها المملكة مع الدول الصناعية الكبرى ومنها فرنسا لخدمة التوجهات التي بدأت المملكة في ممارستها لترجمة تفاصيل رؤيتها الطموحة 2030 وتحويلها إلى واقع مشهود".وأضافت أن "الزيارة تأتي في ضوء ما تشهده دول المنطقة من أزمات وحروب وفتن لابد من احتوائها تحقيقًا لعوامل الأمن والاستقرار والسيادة في ربوعها ومكافحة ظاهرة الإرهاب التي وصل أخطبوطها المدمر إلى كثير من أمصار وأقطار العالم بما فيها المملكة وفرنسا، ويمثل التقاء سموه بفخامة الرئيس الفرنسي منطلقًا واضحًا لتعزيز الشراكة التاريخية والقوية بين البلدين الصديقين".ورأت أن زيارة ولي العهد الحالية لباريس سوف تؤدي قطعًا إلى تعميق تلك العلاقات مع فرنسا وتطوير مختلف الشراكات القائمة بينهما وتطوير وتوحيد الرؤى السياسية التي تكاد تكون متطابقة ومتشابهة حيال القضايا الدولية وقضايا منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن الزيارة ذات دلالات مهمة لتعزيز العمل المشترك بين الرياض وباريس لمواجهة التحديات المحدقة بالعالم وبدول المنطقة العربية.وأضافت الصحيفة السعودية أن التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين يعتبر من أهم المباحثات التي سوف يجريها سموه للبدء في تنفيذ اتفاقيات اللجنة السعودية الفرنسية وبلورة أهدافها لما فيه خدمة المصالح المشتركة بين البلدين، لاسيما أن الرؤية المستقبلية الطموحة للمملكة تقتضي بالضرورة تحقيق الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها المملكة مع كبريات الدول الصناعية في العالم ومن ضمنها فرنسا.واختتمت بأن زيارة ولي العهد الحالية لفرنسا سوف تؤدي إلى تعميق مسارات الشراكات الاستراتيجية المعلنة بين الرياض وباريس في قنوات عديدة من بينها القنوات الثقافية والطبية والبحوث العلمية، وهي قنوات تعد استكمالًا لكل الخطوات التعاونية القائمة بين البلدينوعلى صحيفة "الشرق الأوسط" نطالع تقريرا يرصد الاحتفالات في مصر بأعياد المسيحيين، ووصفت الصحيفة السعودية الأجواء تشهد مشاركة رسمية واسعة وتعكس اصطفافا وطنيا؛ حيث حظيت احتفالات «عيد القيامة»، بمشاركة كبار مسئولي الدولة ورجال الدين الإسلامي، برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.وعبر المسئولون في تصريحاتهم، عقب زيارة المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية، عن «الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تستهدف النيل من الوحدة الوطنية والأقباط».وأرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأقباط، مؤكدًا الوحدة الوطنية الراسخة وقوة روابط الأخوة والمحبة بين أبناء شعب مصروفي مقره البابوي، استقبل البابا تواضروس، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب (البرلمان)، ووفدًا من أعضاء المجلس، حيث تقدم بالتهنئة لجميع الأقباط بمناسبة عيد القيامةكما استقبل البابا تواضروس، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (وسط القاهرة)، لتقديم التهاني وسط انتشار أمني واسع.وهنأ شيخ الأزهر الأقباط، مؤكدًا: «إننا مصريون تجمعنا أصول مشتركة وتجمعنا رسالة مشتركة، وأيضًا تحدٍ مشترك، وقبل كل ذلك نحن في المقام الأول والأخير مواطنون ومن درجة واحدة».وقال مختار جمعة، وزير الأوقاف: «الزيارة مثلت لُحمة وطنية حقيقية».بدوره، بعث الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة، وجاء فيها: «شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد».ومن نفس الصحيفة ولكن في شأن آخر نطالع مقالا تحت عنوان "«الإخوان».. عباءة الحركات المتطرفة"، يرصد الكاتب فيه تاريخ الجماعة وعلاقتها بالتطرف منذ نشأتها قائلا: "إن بواعث الفتنة آتية دومًا من تحت العباءة الإخوانية".وقال الكاتب في معرض مقاله إن ما أنتجته جماعة الإخوان في مصر، والعالم العربي، وفي دول آسيوية مسلمة، لم يكن إحياءً لصحيح الدين الإسلامي أو لروحه السمحة، بل إن ذلك الإحياء المزعوم كان يحمل معنيين بالغي الأهمية والخطورة، الأول: أن كل الحركات التي نادت بذلك التجديد هي في الأصل امتداد وتفرعات لأفكار جماعة الإخوان، والثاني أن الذين نزعوا إلى العنف والإرهاب متمسحين في أهداب الثوب الإسلامي، كانوا يصرون على أنهم يسعون في طريق الإحياء الذي أسَّسَه البنا وجذّره سيد قطب.وأضاف: "ولعل الشبه بين ماضي مؤسس الجماعة حسن البنا وحاضر جميع الجماعات الإرهابية المعاصرة مثير للتأمل"، موضحا أن "من جماعة التنظيمين السر الخاص لـ«الإخوان»، أي جهاز الاغتيالات الذي كان يقوم عليه عبد الرحمن السندي، مرورًا بالتكفير والهجرة لشكري مصطفى، في سبعينات القرن الماضي، وصولًا إلى «قاعدة» أسامة بن لادن في التسعينات، و«داعش» أبو بكر البغدادي تجد بذور الإخوان الإرهابية في تكفير المسلم المخالف لرأيهم، أو حتى غير المنضم إلى جماعتهم، وغالبيتهم يكفِّرون الحاكم والمحكوم".وكشف الكاتب عن العلاقة بين الإخوان وإيران من ارتباط الأهداف المتطرفة، من خلال استدلاله ببحث للكاتب عباس المرشد والذي يرجع فيه علاقة الإخوان المسلمين بإيران إلى خمسينات القرن الماضي، وتحديدًا من خلال زيارة مؤسس «فدائيان إسلام» والتي كانت فكرتها تتفق مع فكرة التنظيم السري للإخوان، حيث وجود تنظيم سري شبيه بالتنظيمات العسكرية، توكَل إليه مهمات الاغتيال وبعض المهمات الخطيرة.وقال: "أثمرت العلاقة بين «الإخوان» و«فدائيان إسلام» نمطًا خفيًّا من الارتباط، تمثل في إقدام رموز الحركة الإسلامية الشيعية في إيران على ترجمة ونشر أدبيات الإخوان المسلمين باللغة الفارسية، حيث تُرجِم «الإسلام ومشكلات الحضارة» وكتاب «المستقبل لهذا الدين»".واختتم: "لم تنقطع الصلات الإخوانية الإيرانية وإن مضت بها المقادير والعلاقة الخفية بين الجانبين سرًّا، ولعل هذا ما دعا مرشد «الإخوان» مهدي عاكف عام 2008، لأن يدافع عن مشروع إيران النووي، رافضًا الحديث عن مد شيعي، ومؤيد نفوذها في المنطقة".ومن أهم الأخبار التي تداولتها الصحف السعودية على الشأن العالمي:- المستوطنون اليهود يقتحمون الأقصى- الإمارات تدعم استقرار لبنان- الرئيس عون: العلاقات مع المملكة تعود إلى طبيعتها- التحالف والجيش يدكان أوكار الحوثيين في البيضاء والحديدة وصعدة- رئيس الوزراء اليمني: نهاية الانقلابيين قريبة- القوات العراقية تنقذ ثلاثة مسؤولين بعد محاصرتهم من قبل إرهابيين- قلق أممي.. وغضب أمريكي.. وإدانة بحرينية ضد كيماوي الغوطة- قوات الملالي تقمع مزارعي أصفهان وعرب الأحواز