الكشافة تبحث عن الأطفال المفقودين فى حديقة الحيوان.. صور

يتجول فريق الكشافة بحديقة الحيوان بالجيزة لمساعدة الأهالي في البحث عن الأطفال المفقودين، وسط إقبال كبير من الأهالي على الحديقة احتفالا بأعياد الربيع وعيد شم النسيم.



يذكر أن حديقة الحيوان تستعد اليوم لاستقبال 100 ألف زائر مع تأكيد من مدير عام حدائق الحيوان رشاد رحيم بتكامل جميع الخدمات وإلغاء جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحديقة الحيوان.



وقال أنه تم عمل خطة تفصيلية لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو فى أبهى صورها، كما سيتم الاستعانة بشركات أمن ونظافة خاصة لتأمين الحديقة.



