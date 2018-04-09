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رئيس «حدائق القاهرة» يكشف آخر الاستعدادات للاحتفال بشم النسيم.. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:37 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة في القاهرة، إن الحديقة الدولية تعتبر أهم واكبر الحدائق، حيث تشغل مساحتها 55 فدانا، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 31 حديقة موزعة على جميع مناطق القاهرة.

وأضاف "سلطان"، في مداخلة هاتفية، لفضائية "أون لايف"، صباح اليوم الاثنين، أن هناك إقبالا شديدا من المواطنين على الحدائق والمتنزهات في الصباح الباكر للاحتفال بعيد شم النسيم.

وأكد أن الحدائق مؤمنة تمامًا، وذلك بالتنسيق مع جهاز الشرطة، حيث تم نشر أفراد من الأمن، والشرطة السرية، والنسائية، وكاميرات مراقبة في الحدائق.

وأشار "سلطان" إلى أنه تم اجراء تنسيق مع شرطة المسطحات لتأمين المناطق على النيل، وتأمين طرق التنزه في نهر النيل، مؤكدًا تواجد سيارات الإسعاف بالقرب من الحدائق والمتنزهات، لافتًا إلى أن سعر تذكرة الدخول لجميع الحدائق على مستوى القاهرة 5 جنيهات فقط للفرد، ومجانًا للأطفال.

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