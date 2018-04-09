الإسعاف المتنقلة تؤمن زوار حديقة الحيوان فى شم النسيم.. صور

تتجول سيارات العيادات المتنقلة في حديقة الحيوان بالجيزة لتأمين احتفال المواطنين بشم النسيم، وهي سيارات مجهزة تحسبا لأي حالات مرض أو إغماء وسط تكثيف أمنى مشدد.



يذكر أن حديقة الحيوان تستعد اليوم لاستقبال 100 ألف زائر مع تأكيد من مدير عام حدائق الحيوان رشاد رحيم بتكامل جميع الخدمات وإلغاء جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحديقة الحيوان.



وقال إنه تم عمل خطة تفصيلية لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو فى أبهى صورها، كما سيتم الاستعانة بشركات أمن ونظافة خاصة لتأمين الحديقة.