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أخبار البلد

محافظ القاهرة يطمئن على جاهزية مستشفى المنيرة لشم النسيم.. صور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
سلمى عبد الناصر - عدسة : مصطفى محمد
أجرى المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمستشفى المنيرة العام، صباح اليوم، الاثنين، في إطار جولاته التفقدية في شم النسيم للاطمئنان على جاهزيته.

وتفقد المحافظ قسم الأشعة المقطعية، والجهاز الجديد الذي وصل المستشفى مؤخرًا، وجناح عمليات الحوادث، والعناية المركزة، كما تابع مع مدير المستشفى استعدادات المستشفى لاستقبال أي حالات طوارئ خلال احتفالات شم النسيم، فيما أكد أن تذاكر الاستقبال بالمجان.

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