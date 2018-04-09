شاهد.. "صباح البلد" يحتفل بشم النسيم بمجموعة من الأغاني

استضافت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية صدى البلد، اليوم الاثنين، الفنان عمرو خضير، وعازف الجيتار محمد حامد بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم.



وقال "خضير" إنه حريص دائما على الاحتفال بشم النسيم مع الجمهور، مؤكدا أنه يكون سعيد بفرحة المواطنين، واليوم يكون دائما جميل ومبهج.



وقدم الفنانان مجموعة من الأغاني القديمة والحديثة منها بحلم بيك للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ومجموعة من أغاني الفنان عمرو دياب.