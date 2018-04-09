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فن

الإثارة والتشويق يسيطران على برومو "Solo: A Star Wars Story".. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:40 ص
فيلم Solo: A Star
فيلم "Solo: A Star Wars Story"
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم "Solo: A Star Wars Story"، البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه فى مايو المقبل والذي يخرجه رون هوارد، وكتب السيناريو الخاص به كل من جون كاسدان ولورانس كاسدان.

وتدور قصة الفيلم حول مغامرات "هان سولو" و"تشوباكا" قبل الانضمام إلى التمرد وبعد لقائهما اﻷول، بما في ذلك لقاءاتهما المبكرة مع المقامر الشهير "لاندو كالريسيان"، وهى المغامرات التي ستضع نصاب الكثير من اﻷمور في المجرة وتبرز الكثير من اﻷبطال.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم ألدن إر ينيرك ودونالد جلوفر وإميليا كلارك وثاندي نيوتن ووودي هاريلسون وفيبي والر-بريدج ومايكل كينيث وجوناس سوتامو.

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الإثارة والتشويق يسيطران على برومو "Solo: A Star Wars Story".. فيديو

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