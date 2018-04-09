45 مليون دولار إيرادات فيلم "A Quiet Place"

حقق فيلم "A Quiet Place" إيرادات بلغت 45 مليون دولار منذ طرحه الأسبوع الماضى في دور السينما، خاصة أن ميزانية الفيلم وصلت إلى 15 مليون دولار فقط وهو تجربة إخراجية أولى للممثل جون كراسينسكي.



تدور أحداث الفيلم في مرزعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة متحابة، تتعرض للترهيب والرعب - من قبل أشباح وكائنات مخيفة - لبعض الوقت، ويشارك في بطولته كل من إيميلي بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثي وجون كراسينسكي، وغيرهم.

