ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

45 مليون دولار إيرادات فيلم "A Quiet Place"

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:39 ص
فيلم A Quiet Place
فيلم "A Quiet Place
أحمد إبراهيم
حقق فيلم "A Quiet Place" إيرادات بلغت 45 مليون دولار منذ طرحه الأسبوع الماضى في دور السينما، خاصة أن ميزانية الفيلم وصلت إلى 15 مليون دولار فقط وهو تجربة إخراجية أولى للممثل جون كراسينسكي.

تدور أحداث الفيلم في مرزعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة متحابة، تتعرض للترهيب والرعب - من قبل أشباح وكائنات مخيفة - لبعض الوقت، ويشارك في بطولته كل من إيميلي بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثي وجون كراسينسكي، وغيرهم.

ترشيحاتنا

تباين أسعار الدواجن اليوم.."البيضاء" بـ 25 جنيها للكيلو

تعرف على الحالة المرورية بمحاور القاهرة والجيزة

انتبه.. «6 كلمات» دعا بها رسول الله عند وداع المسافرين

خالد الغندور لإيهاب جلال: أرحل عن الزمالك

وفاة البلجيكي جولير خلال سباق باريس روبيه للدراجات.. صور

كواليس انتقال عبدالله السعيد إلى الدوري الفنلندي .. فيديو

مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن أزمات الزمالك

التلفزيون السوري: إسقاط 8 صواريخ فى هجوم على مطار "التيفور"

«شم النسيم» عادة مصرية قديمة مذكورة في القرآن.. مفتي الجمهورية: لا تخالف الشرع.. والإفتاء تحدد ضوابط الاحتفال

الطائرة «رجال» بالأهلي يواجه الزمالك اليوم في مباراة قوية

أمين الفتوى يكشف عن دعاء مُستجاب لـ«فك الكرب وقضاء الدين»

روحاني يهدد ترامب برد ايراني غير مسبوق بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشافة تبحث عن الأطفال المفقودين فى حديقة الحيوان.. صور

إقبال كبير على حديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

المواطنون يتوافدون الى شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم.. صور

منذ شروق الشمس .. الشارع المصري يستقبل "شم النسيم" .. صور

وفاة البلجيكي جولير خلال سباق باريس روبيه للدراجات.. صور

فيديو

أبناء سوهاج يحتفلون بشم النسيم في الحدائق.. صور وفيديو
رقص وزغاريد على طبول المزامير بحديقة الأزهر.. فيديو
نافورة «الأزهر بارك» تتحول لمصيف جماعى للأطفال.. فيديو وصور
شاهد.. شركة أمريكية تطلق أول فندق في الفضاء
الإثارة والتشويق يسيطران على برومو "Solo: A Star Wars Story".. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟