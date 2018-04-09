السعودية بطل «قوى شباب الخليج» والكويت وصيفه

توّج المنتخب السعودي بلقب بطولة الخليج السادسة عشرة لألعاب القوى للشباب التي اختتمت، على مضمار المرحوم أحمد الرشدان في كيفان وأقيمت على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية المدير العام للهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح، وبمشاركة منتخبات السعودية والإمارات وقطر وعُمان، فضلا عن الكويت.



وحصد المنتخب «الأخضر» في ختام المنافسات 28 ميدالية (8 ذهبيات و13 فضة و7 برونزيات)، فيما جاء المنتخب الكويتي في المركز الثاني جامعًا 15 ميدالية (5 ذهبيات وفضية و9 برونزيات).



وحلّ المنتخب القطري في المركز الثالث برصيد 9 ميداليات (4 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات)، تلاه العُماني رابعًا بـرصيد 3 ذهبيات و4 فضيات، ثم الإماراتي خامسًا ببرونزية واحدة.



وفي ختام البطولة التي حققت نجاحا تنظيميًا وفنيًا وحظيت بإعجاب الوفود المشاركة، توجّه أمين السر العام لاتحاد اللعبة ومدير البطولة سيّار العنزي بالتهنئة إلى المنتخب السعودي على التتويج باللقب الخليجي، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز لمنتخبات الشباب التي تمثل أمل ومستقبل ألعاب القوى في دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن «خليجي 16» شهد تحطيم رقم خليجي في رمي القرص، وهو مؤشر جيد يعكس تطور اللعبة واهتمام دول مجلس التعاون ببناء قاعدة من اللاعبين الواعدين.



وقدّم العنزي الشكر إلى الدكتور حمود فليطح على رعايته للبطولة وتسخير الإمكانات كافة لإظهارها بصورة مميزة نالت تقدير وإشادة الجميع، كما أعرب عن الشكر للوفود التي حرصت على المشاركة وإنجاح هذا الملتقى الخليجي.



وأثنى على جهود اللجنة المنظمة للبطولة واللجان العاملة وجميع الجهات ومؤسسات الدولة التي ساهمت فى إنجاح البطولة.



من جهته، أعرب رئيس الوفد السعودي إبراهيم بو بشيت عن سعادته بالإنجاز اللافت الذي حققه منتخب الشباب السعودي والتتويج باللقب عن جدارة واستحقاق.



وأشاد بو بشيت بالمستوى المميز للبطولة، وقدم الشكر للجنة المنظمة على التنظيم الراقى وكرم الضيافة، وقال: «إن الكويت عودتنا دائمًا على الإبداع وتقديم صورة مثالية ولا نملك إلّا اأن نقدم الشكر والتقدير لأسرة الاتحاد الكويتي لألعاب القوى والأشقاء في الكويت على الجهود التي بذلت من أجل إنجاح هذا التجمع الأخوي».



من ناحيته، أبدى لاعب منتخب الكويت محمد بدر سعيد سعادته بإحرازه ميداليتين ذهبيتين في سباقي 110 م/ح و400 م/ح في البطولة، وقال إنه كان على يقين من تحقيقه هذا الإنجاز الذي سيمنحه الثقة والدفع المعنوي بغية مواصلة السير على درب البطولات في المسابقات المقبلة، وفي مقدمتها البطولة العربية للشباب في الأردن أواخر الشهر الجاري، ومن ثم بطولة آسيا للشباب في اليابان في يونيو المقبل.



وأشاد بدر بالجهود التي يبذلها مدربه بدر عباس منذ بدء الإشراف على تدريبه قبل ثمانية أشهر، والذي كان له دور بارز في ما بلغه من مستوى من خلال تنوّع التكتيك خلال السباقات.