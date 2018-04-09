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رياضة

إنتر ميلان يكشف عن قراره النهائي بشأن التعاقد مع نجم برشلونة

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعلن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، عن أن النادي قرر شراء نجم برشلونة الإسباني، البرازيلي رافينيا ألكانتارا، المعار لنادي "النيراتزوري" منذ يناير الماضي.

وأكد أوسيليو، في تصريح صحفي له : "رافينيا يقدم أداء مميزًا.. وانسجم بسرعة مع الفريق، لذلك ننوي تفعيل خيار الشراء مقابل 35 مليون يورو بالانتقالات الصيفية المقبلة".

وتحدث أوسيليو عن لاعب فالنسيا المعار أيضًا إلى إنتر، البرتغالي جواو كانسيلو البالغ 23 عامًا، حيث أكد أن النادي سيسعى أيضًا للتعاقد معه "لأنه يمثل مستقبل الفريق".

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