توافد المواطنين على متنزهات الأقصر للاحتفال بشم النسيم.. صور

شهدت حدائق ومتنزهات الأقصر توافد المئات من المواطنين القادمين من المدن والمحافظات المجاورة، صباح اليوم، الاثنين، للاحتفال بأعياد شم النسيم فى أجواء المدينة التاريخية.



كما شهد كورنيش النيل وساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى إقبالا من قبل المواطنين، الذين افترشوا الأرض لتناول وجبة الفسيخ المفضلة لدى المصريين فى هذا اليوم، كما شهدت المعابد والمتاحف إقبالا كبيرا من قبل السياح المصريين والأجانب.



وكثفت أجهزة الأمن بقيادة اللواء طارق علام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، تواجدها فى المناطق الأثرية والسياحية، كما شددت إجراءات التفتيش على الطرق السريعة، والمناطق الجبلية المتاخمة للمناطق الأثرية بالبر الغربى.

