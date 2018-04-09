شاهد.. شركة أمريكية تطلق أول فندق في الفضاء

عرض برنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، صباح اليوم، الاثنين، تقريرًا مصورًا بشأن إطلاق الشركة الأمريكية "أوريون سبان" بولاية كاليفورنيا أول فندق في الفضاء خلال عام 2021.



وأوضح التقرير أن الفندق من المقرر أن يستقبل المسافرين للإقامة فيه خلال 5 سنوات من الإطلاق، ويتميز بأنه بحجم طائرة خاصة كبيرة طولها 13 مترًا، وتتميز بحجم مضغوط يبلغ 160 مترا مكعبا.



ويضم الفندق الفضائية 6 نزلاء فقط، منهم اثنان يشكلان طاقم إدارته، وستكون تكلفة قضاء 12 ليلة بالفندق 9.5 مليون دولار، وتسمح التجربة للضيوف باختبار انعدام الجاذبية وإلقاء نظرة على المناظر الخلابة للأرض، ورصد شروق وغروب الشمس أكثر من 16 مرة يوميًا.





