مصادر عسكرية يمنية: تجدد الاشتباكات بين قوات الشرعية والمتمردين شمالي تعز

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الاثنين بتجدد الاشتباكات بين قوات الشرعية اليمنية ومليشيات الحوثي في الجهة الشمالية من مدينة تعز حيث تركزت المعارك في محيط معسكر الدفاع الجوي.



وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية إن المواجهات اندلعت بعد هجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي على مواقع الجيش الوطني في معسكر الدفاع الجوي وسط قصف مدفعي وتغطية نارية كثيفة.



من ناحية أخرى، قتل وجرح عدد من الحوثيين جراء قصف شنته مقاتلات التحالف العربي علي أهداف الحوثيين شرقي تعز وعلي حدود محافظة لحج ، فيما فشلت محاولات مليشيات الحوثي في استعادة المواقع التي خسرتها في جبهة كرش الشريجة.



واستمرت المواجهات علي جبهة قاضية في محافظة البيضاء حيث استهدفت طائرات التحالف العربي تجمعات وآليات عسكرية تابعة للمليشيات بينما قصف المتمردون قرية عشار بمديرية ناطع في البيضاء بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة .



وكان الجيش اليمني قد أعلن أمس مصرع وإصابة أكثر من 500 عنصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية، في المعارك الميدانية وغارات التحالف العربي، في جبهات محافظة تعز جنوب غربي البلاد، خلال شهر مارس الماضي.

