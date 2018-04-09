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أخبار العالم

تبادل كثيف لإطلاق النار بحي مقر رئيس أفريقيا الوسطى في بانجي

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:54 ص
صدى البلد
ا ش ا
وقع تبادل كثيف لإطلاق النار في حي مقر الرئاسة في عاصمة أفريقيا الوسطى (بانجي) بين مجموعة مسلحة وجنود تابعين لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام الدولية في البلاد .

وقال مصدر أمني في أفريقيا الوسطى - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الاثنين - إن إطلاق النار وقع عندما وصلت مجموعة مسلحة صغيرة إلى مكان قريب من إذاعة "نديكي لوكا" بالقرب من الطريق المؤدي إلى مقر إقامة الرئيس.

وأفاد الراديو بأن هذه المواجهات تأتي بينما تستهدف عملية مشتركة لجنود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) وجيش أفريقيا الوسطى حي "بي كا5" المسلم في "بانجي" منذ الأحد الماضي ، من أجل تفكيك مجموعات مسلحة من خلال عملية عسكرية تستمر عدة أيام، كما قتل شخص وجرح 56 آخرون بينهم عدد من جنود قوة حفظ السلام خلال هذه العملية.

من جانبه، أكد "إيرفيه فيرهوزيل" الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة أن القوة التابع للبعثة أوقفت عددا من الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات مسلحة موالية لـ "الجنرال فورس" أو القائد الراحل "50/50"، وصادرت كميات من المخدرات والذخائر بعد السيطرة على قواعد هذه المجموعات.
وأوضح الراديو أن هذه العملية تأتي بعد تصاعد العنف في حي "بي كا5" منذ أشهر، وهو حي مسلم ويعد الرئة الاقتصادية لبانجي، وكان بعيدا نسبيا من قبل عن أعمال العنف التي تقوم بها مجموعات مسلحة في البلاد.

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