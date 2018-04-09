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أخبار العالم

العراق: تدمير 6 مقرات لداعش في محافظة ديالي

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
ا ش ا
أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم /الاثنين/، عن تدمير 6 مقرات تابعة لتنظيم (داعش) في محافظة ديالي.

وقال المركز - في بيان أورده قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالي عثرت على ستة مقرات لتنظيم (داعش) في مناطق مختلفة في ديالي، كما عثرت بداخلها على 3 عبوات ناسفة وتم التعامل معها".

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة ديالي عثرت مؤخرا على العديد من المقرات لتنظيم (داعش) وأسلحة وذخائر في مناطق متفرقة من المحافظة.

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