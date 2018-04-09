برلماني أوروبي: ينبغي علينا التعاون مع أوكرانيا في مجال الأمن الإلكتروني

قال عضو البرلمان الأوروبي مايكل بوني، اليوم الإثنين، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التعاون بشكل أوثق في قضية الأمن الإلكتروني.



وأضاف بوني حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه سيتم البدء في تعميق التعاون في هذا المجال بين بروكسل وكييف خلال اجتماع لجنة لجنة الجمعية البرلمانية لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي التي ستعقد في ستراسبورج، فرنسا، من 16 إلى 18 أبريل الجاري.



وأشار إلى أنه سيضع تلك القضية على جدول أعمال الاجتماع، موضحًا أنه سيقترح أيضًا بدء التعاون النشط مع أوكرانيا في هذا المجال.



ولفت عضو البرلمان الأوروبي إلى أن الفرصة ممتازة للاتحاد الأوروبي لوضع معايير جديدة للأمن الإلكتروني؛ لتشجيع دول الشراكة الشرقية على اتباع خطتها.