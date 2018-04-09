ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

برلماني أوروبي: ينبغي علينا التعاون مع أوكرانيا في مجال الأمن الإلكتروني

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
ا ش ا
قال عضو البرلمان الأوروبي مايكل بوني، اليوم الإثنين، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التعاون بشكل أوثق في قضية الأمن الإلكتروني.

وأضاف بوني حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه سيتم البدء في تعميق التعاون في هذا المجال بين بروكسل وكييف خلال اجتماع لجنة لجنة الجمعية البرلمانية لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي التي ستعقد في ستراسبورج، فرنسا، من 16 إلى 18 أبريل الجاري.

وأشار إلى أنه سيضع تلك القضية على جدول أعمال الاجتماع، موضحًا أنه سيقترح أيضًا بدء التعاون النشط مع أوكرانيا في هذا المجال.

ولفت عضو البرلمان الأوروبي إلى أن الفرصة ممتازة للاتحاد الأوروبي لوضع معايير جديدة للأمن الإلكتروني؛ لتشجيع دول الشراكة الشرقية على اتباع خطتها.

ترشيحاتنا

شاهد.. اسراء بدر ومحمد درويش في "كوشة الخطوبة"

خالد الغندور لإيهاب جلال: أرحل عن الزمالك

قصر باكنجهام يغلق أبوابه وسط حالة من الذعر عقب إنذار أمني

أمين الفتوى: علم الميراث مكتمل في القرآن الكريم ولا اجتهاد فيه..فيديو

فوائد مهمة للرنجة..تعرف عليها..فيديو

اكتشف فوائد مضغ اللبان

إقبال كبير على حديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

إسرائيل تعترف بقصف سوريا

الصحة: 2800 سيارة إسعاف بالقرب من المتنزهات في شم النسيم.. فيديو

حيل لقتل سموم الفسيخ.. وأعراض لا تستهينى بها كمؤشر للإصابة بالتسمم الغذائى.. والعلاج الوحيد للقضاء عليه

استقرار أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه.. الدولار الأمريكي يسجل 17.62 جنيه للشراء.. عيار 21 يستقر عند 654 جنيها.. والجنيه الذهب بـ 5232 جنيهًا

البحوث الإسلامية تكشف عن أصعب «3 أعمال» يقوم بها المؤمن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشافة تبحث عن الأطفال المفقودين فى حديقة الحيوان.. صور

إقبال كبير على حديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

المواطنون يتوافدون الى شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم.. صور

منذ شروق الشمس .. الشارع المصري يستقبل "شم النسيم" .. صور

وفاة البلجيكي جولير خلال سباق باريس روبيه للدراجات.. صور

فيديو

رقص وزغاريد على طبول المزامير بحديقة الأزهر.. فيديو
نافورة «الأزهر بارك» تتحول لمصيف جماعى للأطفال.. فيديو وصور
شاهد.. شركة أمريكية تطلق أول فندق في الفضاء
الإثارة والتشويق يسيطران على برومو "Solo: A Star Wars Story".. فيديو
رئيس «حدائق القاهرة» يكشف آخر الاستعدادات للاحتفال بشم النسيم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟