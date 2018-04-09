مدرب فالنسيا: تقدمنا على ريال مدريد "معجزة"..ونقاتل لتحقيق حلمنا

أكد المدير الفني لفالنسيا، مارسيلينو غارسيا تورال، عقب فوز فريقه على إسبانيول 1-0، في الجولة 31 بالليجا، أن ما حققه الفريق في المسابقة حتى الآن يعتبر "معجزة"، وذلك بفضل "مجموعة اللاعبين".



و نقلا عن صحيفة " 24" قال خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "نمتلك 65 نقطة حتى الآن متفوقين على ريال مدريد، وخلف أتلتيكو بعد 31 جولة".



واستطاع فريق "الخفافيش" اقتناص المركز الثالث من ريال مدريد، الذي تعادل 1-1 أمام أتلتيكو مدريد في "الديربي" على ملعب "سانتياغو برنابيو".



وأضاف مارسيلينو أنه يطمح للفوز بجميع المباريات المقبلة من أجل إمكانية اقتناص المركز الثاني، أو حتى احتلال المركز الثالث أو الرابع.



وأشار: "نقاتل لاحتلال مركز مؤهل لدوري الأبطال، واقتربنا من هذا الهدف، لكننا لم نحققه بعد، ولهذا علينا بذل مزيدًا من الجهد حتى لا يتبخر هذا الحلم".



وحول مواجهة إسبانيول، أوضح أن البداية لم تكن جيدة لفريقه، لكنه سرعان ما استحوذ على الأمور، وكان بالإمكان تسجيل هدفا آخر.



وشدد المدرب على أهمية الفوز، وأثنى على مجهود اللاعبين على مدار المباراة، قائلًا: "لم نسيطر على المباراة، لكن سيطرنا على الموقف رغم تذبذب الأداء على مدار 90 دقيقة".

