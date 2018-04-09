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منوعات

صابر الرباعى يهنئ جمهوره بشم النسيم

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
منار نور
حرص الفنان صابر الرباعى على توجيه رسالة تهنئة إلى جمهوره بمناسبة أعياد الربيع، الذي يحتفل به الجميع اليوم.

وقال "الرباعي"، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "شم نسيم سعيد".



صابر الرباعى يهنئ جمهوره بشم النسيم

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