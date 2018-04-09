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الإشراف العام
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الإثنين 09 أبريل 2018 - 55 : 11 ص
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منوعات
صابر الرباعى يهنئ جمهوره بشم النسيم
الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:47 ص
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منار نور
حرص الفنان صابر الرباعى على توجيه رسالة تهنئة إلى جمهوره بمناسبة أعياد الربيع، الذي يحتفل به الجميع اليوم.
وقال "الرباعي"، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "شم نسيم سعيد".
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