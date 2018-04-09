صابر الرباعى يهنئ جمهوره بشم النسيم

حرص الفنان صابر الرباعى على توجيه رسالة تهنئة إلى جمهوره بمناسبة أعياد الربيع، الذي يحتفل به الجميع اليوم.



وقال "الرباعي"، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "شم نسيم سعيد".







