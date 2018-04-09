مسئول أمني بريطاني يحث على مقاضاة عمالقة الإنترنت لتسهيلهم الجريمة

حث شون سوير، رئيس شرطة ديفون وكورنوال والمدير الوطني لقسم الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة في بريطانيا، ضحايا الجرائم التي كان استخدام الإنترنت سببا رئيسا فيها على مقاضاة عمالقة الإنترنت مثل "فيس بوك"، وذلك لإجبارهم على تنظيم شبكتهم الفوضوية.



وقال سوير - في تصريح لصحيفة "تايمز" البريطانية اليوم، الاثنين - إن الإنترنت أصبح "مساحة آمنة للجريمة المنظمة".



ودعا الضحايا إلى رفع قضايا حقوق إنسان ضد الشركات القوية في وادي السليكون لأن انتهاكاتهم "شديدة للغاية، لدرجة أنها أصبحت ظلمًا إنسانيًا".



وأعرب سوير عن إحباطه إزاء الصعوبات في استهداف تجار الرقيق، وزعماء العصابات والمهربين عندما يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي التي تحميها قوانين الإنترنت الليبرالية.