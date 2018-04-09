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"القومي للمرأة": غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقى بلاغات التحرش.. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:52 ص
الدكتورة نجلاء العدلي
الدكتورة نجلاء العدلي
مي فهمي
قالت الدكتور نجلاء العدلي، مدير غرفة العمليات بالمجلس القومي للمرأة، إن الغرفة بدأت أعمالها منذ أمس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، وهي المرة الأولى التي تبدأ فيها الغرفة عملها قبل شم النسيم، مشيرة إلى أنهم لم يرصدوا أي حالة تحرش أمس.

وأضافت العدلي، خلال لقاء خاص بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن الغرفة تتلقى الشكاوى عن طريق الخط الساخن 15115 على مدار الساعة، موضحة أنه فور تلقي الشكوى تبدأ الغرفة في التحقق منها، والتواصل مع وزارة الداخلية بوحدة مكافحة العنف، والتي تتواصل مع المديريات في جميع المحافظات.

وأشارت إلى أنه يوجد فريق من مكتب المجلس القومي للمرأة في أماكن تواجد المتنزهين، وفي حال وجود أي مشكلة يحدث التدخل الأمني، مشددة على ضرورة أن تتسم الفتاة بالجرأة والشجاعة الكافية للإبلاغ عن حالات التحرش.

وأكدت أن المجلس يوفر للفتيات اللاتي تعرضن للتحرش جلسات نفسية خاصة.

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