مارادونا: الفجيرة جاهز لمواجهة العين في الكأس

أكد الأسطورة دييجو مارادونا مدرب الفجيرة الاماراتي، أن فريقه طوى صفحة مباراة مصفوت الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل، لافتا إلى أن التركيز أصبح الآن منصبًا على مواجهة العين الخميس المقبل، ضمن ربع نهائي كأس رئيس الدولة، والتي ستقام على ملعب شباب الأهلي دبي بالعوير.



ونقلت صحيفة "البيان الاماراتية عن مارادونا قوله إن اللاعبين على أهبة الاستعداد للقاء المرشح الأول للقب دوري الخليج العربي، لافتا إلى أن الفريق قادر على تقديم أداء قوي في مسابقة أغلى الكؤوس، لا سيما وأن الفريق يمثل فرق الدرجة الأولى ضمن المسابقة، حيث يعتبر الفجيرة الفريق الوحيد الذي واصل مشواره بعد خروج بقية الفرق التي تأهلت في دور الـ16 من عمر المسابقة.