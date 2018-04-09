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حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم توك توك ودراجة بخارية بالفيوم

الإثنين 09/أبريل/2018 - 11:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نبيل أبو السعود
أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بطريق أبو لطيعة، بمركز يوسف الصديق بالفيوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء علاء يحيى، مساعد مدير أمن الفيوم بالحادث.

وتبين من التحريات أن الحادث وقع بين دراجة بخارية رقم 107151 – الفيوم قيادة فادي عادل (29 سنة - عامل) وتوك توك قيادة ناصر أحمد (40 سنة) بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة من بينهم سائقو الدراجة البخارية والتوك توك.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواى المركزى للعلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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