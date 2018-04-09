رئيس هيئة الطاقة الذرية لـ «صدى البلد»: ندرس تكهين مفاعل أنشاص الأول.. نتولى الكشف الإشعاعى على الصادرات والواردات المصرية.. سننتج الوقود النووى لـ «الضبعة».. ونبحث حفظ الأسماك والقمح بالإشعاع

رئيس هيئة الطاقة الذرية لـ"صدى البلد":

ندرس تكهين مفاعل أنشاص الأول

نتولى الكشف الإشعاعي على الصادرات والواردات المصرية

مشروع لإنتاج الوقود النووى بالضبعة

قادرون على تغطية السوق المحلى من النظائر الطبية والتصدير للخارج

مشروع جديد لحفظ الأسماك والقمح بالإشعاع

فى البداية حدثنا عن أنشطة الهيئة ومراكز أبحاثها؟

هل سنصنع الوقود النووي لمشروع الضبعة؟

هل نحن قادرون على تشغيل المفاعل النووى بالضبعة؟

هل للهيئة دور فى التخلص من نفايات الضبعة؟

هل يشترط معالجة المنتجات إشعاعيا قبل تصديرها؟

وما أهم المنتجات التى تتم معالجتها بالإشعاع؟

ما الفرق بين المعالجة الإشعاعية والتلوث الإشعاعى؟

سمعنا أن هناك مشروعا لمعالجة الأسماك والقمح بالإشعاع؟

هل تفى الهيئة باحتياجات السوق المحلية من النظائر المشعة؟

تؤكد أنكم قادرون على تغطية السوق فلماذا لا يتم ذلك بالفعل؟



كم يبلغ سعر الكيورى؟

كم مريض يمكن أن يستفيد من الكيورى الواحد؟

حدثنا باستفاضة عن الاستخدامات السليمة للطاقة الذرية فى مجال الصحة؟

ما دور الهيئة فى معالجة النفايات المشعة؟

هل للهيئة دور فى مجال تدريب الكوادر على استخدام التقنيات النووية على مستوى الدول العربية والمستوى الأفريقى؟

كم عدد الأبحاث التي تنتجها الهيئة سنويا؟

ما مصير مفاعلي مصر الأول والثانى بأنشاص؟

لماذا تم إغلاق المركز الإقليمي للنظائر المشعة؟ وهل للهيئة دور فى ذلك؟

الدكتور عاطف عبد الحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية، هو أحد خبراء وعلماء الطاقة الذرية فى مصر، تدرج في المناصب المختلفة بالهيئة منذ حصوله على الدكتوراه في مجال القياسات الإشعاعية والتطبيقات الصناعية للإشعاع، حتى تولى رئاسة الهيئة."صدى البلد" التقى به ليجرى معه حوارا تناول خلاله دور الهيئة فى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومشروعاتها الجديدة فى مجال الصحة والزراعة، كما تحدث عن تشغيل المفاعل النووى وكيفية التخلص الآمن من النفايات المشعة.وإلى نص الحوار:الهيئة تضم عددًا من المراكز البحثية المتخصصة في المجال النووي والإشعاعي، منها مركز البحوث النووية الذى يضم المفاعلات النووية، والمركز القومى للبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، ومركز المعامل الحارة وإدارة النفايات، نعمل فى كل تلك المراكز طبقا لاستراتيجية الدولة فنحن نعمل على تحقيق رؤيتها وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة من الطاقة، كما نعمل على البحث والتطوير والابتكار عبر الأبحاث العملية، لتنمية القطاع الصحي والزراعى بمصر.نؤمن الوقود لمفاعل أنشاص البحثي، أما بالنسبة للضبعة، فلها نظام مختلف، وقد نص العقد مع الجانب الروسي على توريد احتياجات المشروع من الوقود النووي من روسيا، ولكن يوجد لدينا مشروع تحت الإنشاء نستهدف منه توفير الوقود النووي مستقبلًا، والمشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى تنتهى خلال ثلاث سنوات تبلغ تكلفتها 20 مليون جنيه.لدينا تاريخ طويل فى معرفة التكنولوجية النووية ولدينا كوادر علمية محلية على درجة عالية من الكفاءة، فالخبراء فى المفاعل البحثى الثانى بإنشاص لديهم الكفاءة لتشغيل أى مفاعل نووى، فعلى العكس تماما فالمفاعل البحثى أكثر دقة وصعوبة فى تشغيله من المفاعل النووى.وفقا للقانون، فإن الهيئة مسئولة عن التخلص من النفايات المشعة على مستوى الجمهورية، لذلك فالهيئة لها دور مهم فى التخلص من النفايات التي ستكون في مفاعل الضبعة النووي، بالإضافة لبعض المهام الأخرى.ليس شرطا أساسيا من شروط من التصدير بالطبع ولكن هناك دولا تحتاج إلى مواصفات خاصة فى المنتجات المصدرة لها، ومنها معالجتها إشعاعيا للقضاء على الحشرات، والهيئة عموما تتولى مهمة الكشف الإشعاعى على جميع واردات مصر الغذائية، وذلك للتحقق من من خلوها من التلوث الإشعاعى، كما تقوم بالكشف على الصادرات المصرية مع إعطائها الشهادة الدالة على خلوها من الإشعاع طبقا للمعايير الدولية.الأعشاب والتوابل وعسل النحل والقمح.المعالجة الإشعاعية هى وضع المادة الغذائية فى مجال إشعاعى وبالتالى يتم القضاء على الحشرات دون التأثير على المكونات الغذائية، أما التلوث الإشعاعى فهو اختلاط المادة الغذائية بمادة مشعة وينتج ذلك عن الحوادث النووية مثلما حدث فى "تشرنوبيل"، حيث أدى الحادث إلى خروج مكونات مشعة فى الهواء نزلت على التربة وأثرت فيها لعقود طويلة.بالفعل الهيئة تقوم حاليا بإعداد مشروع للمعالجة الإشعاعية للقمح والأسماك، لحفظها مدة أطول، وكذلك القضاء على ذبابة الفاكهة.وكذلك مشروع المعالجة الإشعاعية للقمح من أجل تخزينه دون الحاجة إلى صوامع، حيث يقضى الإشعاع على الحشرات وبويضات الحشرات وبالتالى لا تعود الإصابة من جديد للقمح ، كذلك المعالجة الإشعاعية للأسماك عن طريق تعريضه لجرعة إشعاعية بعد صيده بدلا من تجميدها، فيتم وضعه فى الثلاجة العادية دون الحاجة إلى تجميد مما يجعله طازجا لمدة تصل إلى تسعة أيام.كما أن هناك تفكيرا فى استخدام الإشعاع فى القضاء على ذبابة الفاكهة ببعض الموالح التى يتم تصديرها، ولكن هذا المشروع يحتاج إمكانيات خاصة لا تتوفر حاليا، وكذا معالجة التمور بالإشعاع للقضاء على نسبة الفاقد.هيئة الطاقة الذرية حصلت على إشادات من عدة جهات بسبب جودة المنتج المصرى من النظائر المشعة؛ والمصنع يوفر الآن 50% من احتياجات السوق المحلية لمولدات التكنسيوم وهي أكثر النظائر التى تستخدم فى تشخيص الأورام فى مصر، إلى جانب نظير اليوم 131 الذى يستخدم كعلاج لأمرض الغدة و90% من احتياجات السوق من نظير اليود، لكننا قادرون بالفعل على تغطية السوق المصرية من النظائر المشعة الطبية بنسبة 100%، وقد بدأنا بالفعل فى تصدير بعض منها إلى الدول المجاورة ومنها سوريا وأرسلنا عينات للأرجنتين وكوريا وإندونيسيا وروسيا.لأن بعض الشركات بالفعل ملتزمة بتعاقدات مع جهات خارجية، ولا بد أن تنهي العقد أولًا، حتى يتمكنوا من إبرام تعاقد مع الهيئة، فنحن نورد من اليود 100% للسوق المحلية، والتكنسيوم نورد 50% مما كان يتم استيراده من الخارج، لكننا قادرون على إنتاج 100% كما ذكرت سابقًا، وننتج 200 كيوري "وحدة قياس الإشعاع" من التكنسيوم.سعر الكيوري الواحد يتراوح بين 300 و400 يورو، ويحدد حسب من نبيع له، وحسب التعاقد مع الموزع، وننتج من اليود 131 في الأسبوع قرابة الـ30 كيوري، وسعره نفس سعر التكنسيوم.الكيوري يكفي لعمل فحوصات لـ50 حالة تقريبا، ومدة صلاحيته تستمر لمدة أسبوع.مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى مصر متعددة، ففى مجال الطب هناك تطبيقات فى عمل بعض الأشعات التشخيصية وتشخيص بعض أمراض القلب والبروستاتا وعلاج وتشخيص الأورام وبعض أمراض الغدة الدرقية، وكذلك تستخدم فى تعقيم المستلزمات الطبية عن طريق وحدات التشعيع الجامى، ومن أهم هذه المستلزمات فلاتر الغسيل الكلوى والخيوط الجراحية والقفازات الطبية ووصلات الدم.ويعد التشعيع الجامى من أفضل وسائل التعقيم للقضاء على الميكروبات فى هذا المجال، إلى جانب ذلك تقوم الهيسئة بإنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية عن طريق مصنع إنتاج النظائر المشعة التابع لمفاعل مصر البحثى الثانى، حيث ينتج مولدات التكنسيوم 99، إلى جانب نظير اليود 131، والنظائر المشعة يتم توريدها للمستشفيات والمراكز الطبية فى مصر بسعر يوازى 45% من النظائر التى كانت تستوردها مصر من الخارج وبجودة عالية، ما يوفر العملة الصعبة.كما أن الهيئة تقوم بإنتاج وتعقيم النسيج المشيمى فى علاج الحروق وقرح الفراش والتشوهات الجلدية، وذلك عن طريق تعريضه لأشعة جاما عند جرعة إشعاعية محددة للقضاء على الميكروبات.هيئة الطاقة الذرية تمتلك منظومة متكاملة لإدارة النفايات المشعة تغطى جميع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ويتم التخلص من النفايات المشعة بعد معالجتها إما بالحرق عن طريق محرقة خاصة أو الضغط ثم الدفن فى مدافن خاصة.الهيئة تلعب دورا كبيرا ورياديا فى مجال تدريب الكوادر على استخدام التقنيات النووية على مستوى الدول العربية والمستوى الأفريقى، ومصر تعد من أكبر الداعمين لـ"الأفرا" وهى "اتفاقية بين 41 دولة أفريقية لدعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية"، كما أن هذه الاتفاقية مدعومة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.كما أن مصر لديها خمسة مراكز تميز إقليمي على مستوى الأفرا، وتستخدم للتدريب ونقل التكنولوجيا النووية لدول أفريقيا، كما أن هناك اتفاقية حاليا بين الهيئة وجامعة إسكندرية لمنح العلماء الأفارقة درجة الماجستير، حيث يحصل الطالب على الجزء النظري من الجامعة ويتم تدريبه عمليا فى الهيئة، ويتم تخريج 3 أو 4 طلاب ماجستير كل عام من هذا البرنامج.قرابة الـ500 بحث في المجالات المختلفة، وعلى الأقل 200 بحث منها تنشر في أكبر المجلات العلمية، ولا توجد لدينا أبحاث توضع فى الأدراج، فأى بحث قابل للتحقيق يتم دراسته والعمل عليه، خاصة أن الهيئة بها كوادر علمية مرموقة ومعظمهم خبراء فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.المفاعل الأول بأنشاص الذى تم إنشاؤه عام 1961، انتهى عمره الافتراضي ونتواصل مع الجانب الروسى لدراسة جدوى تطويره أو تكهينه، والهيئة لا تفكر حاليا فى تطوير المفاعل البحثي الثاني بأنشاص، لا سيما أنه لم ينته عمره الافتراضي البالغ نحو 50 عاما، كما أنه يفي بجميع احتياجات مصر من النظائر المشعة.قرار إغلاق المركز الإقليمى للنظائر المشعة ليس للهيئة دور فيه وإنما هو قرار دولة، وذلك يرجع لأسباب مادية لأنه يكلف الدولة مبالغ كبيرة، مؤكدا أنه لم يعد يقوم بدوره الفنى الذى أنشئ من أجله.كما أن عدد العاملين بالمركز 16 فقط منذ نشأته عام 1956، ولن يضاروا بسبب قرار الإغلاق، فسوف يتم صرف مكافأة كبيرة لهم، كما أن الهيئة مستعدة لاستقبالهم فى العمل لديها والهيئة خاطبت المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن ولم يتم الرد حتى الآن.المركز أنشئ بالقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 1963 طبقا للاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول العربية، وهو مركز يتمتع بشخصية قانونية مستقلة ذات طابع إقليمي، ونال إنشاؤه تأييدا من عدة دول عربية ساهمت في اتفاقيــة إنشائه، أما الآن فقد ضعف دوره بل لم يعد هناك تأييد لوجوده، لذلك تقرر إغلاقه.