أغرب طرق لتلوين البيض.. وسلوكيات خاطئة فيه تسبب كوارث صحية

بالتأكيد تبحثين اليوم عن طريقة مبتكرة لتزيين بيض شم النسيم لتسعدى أطفالك وضيوفك ..



إليك مجموعة متميزة من الأفكار الجميلة التي تناسب كل الأذواق.



-يمكنك عمل أشكال من قصاصات الورق من الفراشات أو الزهور أو أشكال الأرانب ولصقها على البيض بعد تلوينه



- وضع أي نوع من اللاصق في الجليتر أو السكر الملون ويمكن للأطفال مساعداتها فيها.



- عليك وضع الخيوط الملونة على البيض في أشكال عشوائية ولصقها بمسدس الشمع



- لما لا تفكرى فى الرسم عليه بفرشاة المانكير ووضع بعض النقط على البيض



تلوين البيض من مطبخك



ويمكنك تلوين البيض من مطبخك بعيدًا من الملونات الاصطناعية التي قد تكون مضرة بالصحة وإليك بعض المكونات التي بإمكانك استعمالها:



- قشور البصل لتحول لون البيض إلى بني أو أصفر.



- أوراق الكرنب الأحمر أو الشمندر لتحويل لون البيض إلى اللون البنفسجي.



- أوراق الورود تلون البيض باللون الأحمر أو الزهري.



- الكركم لإعطاء البيض اللون الأصفر أو ذهبي خفيف والبابريكا لإعطاء البيض لونًا برتقاليًا خفيفًا



- القهوة إعطاء البيض اللون البني الغامق



- القرفة لتحويل لون البيض إلى ذهبي



وكل ما عليكم فعله هو غلي هذه المكونات كل على حدة بالماء ومن ثم نقع البيض في المزيج لدقائق عدة من أجل الحصول على بيض باللون الذي ترغبون به.



نصائح وسلوكيات خاطئة احذريها تسبب كوارث



إليك نصائح لتلوين البيض و سلوكيات خاطئة نفعلها أثناء إعداد البيض يقدمها موقع "كيتشن"



-بيض كبير غير طازج .. يجب عليك اختيار بيض كبير الحجم وأن لا يكون طازجًا ..



-استخدمي الخل.. عندما تلوني البيض استخدمي الخل لأنه يعمل على تثبيت الصبغة على قشر البيض.



- اخلطي الصبغة أو ملون الطعام مع ماء دافيء لأنه يساعد في عملية تثبيت اللون على قشر البيض مقارنة بالماء البارد.



سلوكيات خاطئة انتبهى لها



- ترك البيض خارج الثلاجة لأنه يزيد فرص تراكم بكتيريا السالمونيلا



- البيض المسلوق يفسد بسرعة عن البيض الطازج وعند تلوينه بعد السلق تزول طبقة التلوين سريعا



- لو تم سلق البيض وترك مدة طويلة على النار ثم ترك ليبرد ببطىء فإن الحديد والكبريت الموجودين فى البيضة تعطى لونا رماديا غير مفضل لذلك لايفضل ترك البيض مدة طويلة تتجاوز 5 دقائق عند السلق لتجنب تلك الظاهرة.



- احذرى تلوين البيض بالألوان الصناعية حتى الخشب والفلوماستر لأنه يضر بالصحة

