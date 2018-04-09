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أخبار العالم

اتحاد منظمات الإغاثة السوري: 60 قتيلا على الأقل في الهجوم الكيماوي بدوما

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:25 م
الضربات الكيماوية
الضربات الكيماوية في سوريا
رويترز
قال اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية السوري، وهو منظمة إنسانية مستقلة، إن هجمات يشتبه أنها كيماوية أسفرت عن مقتل 60 على الأقل وإصابة أكثر من ألف في الغوطة الشرقية في مطلع الأسبوع.

وتوقع الاتحاد ارتفاع عدد القتلى. ويتشكل الاتحاد من تحالف منظمات إغاثة دولية تمول مستشفيات في سوريا وله مقر في باريس.

وقال الاتحاد في بيان "العدد يواصل الارتفاع فيما يكافح عمال الإنقاذ للوصول إلى مناطق تحت الأرض تسرب إليها الغاز وكانت مئات الأسر قد احتمت بها".

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