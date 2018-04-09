تلوين البيض بأسلوب الـ Tie-dye.. فيديو وصور

يشعر الكثير من المراهقين فوق سن الـ12 عاما بالملل، عند استخدامهم للطرق التقليدية في تلوين البيض، للاحتفال بشم النسيم، فهى لم تعد تناسب سنهم، لذلك أحضرنا لكم مجموعة من الأفكار التي طرحها موقع Pinterest وfood 52، لتزيين البيض على طريقة الكبار.



عليك فقط تحضير بعض ألوان الطعام الصحية، وبعض البيض.



- المشروع الأول: تلوين البيض بأسلوب الـ Tie-dye للألوان المتداخلة:

الأدوات المستخدمة:

- بيض مسلوق

- مناديل ورقية

- بخاخة مياه

- أستك

- ألوان طعام

- مقص

الخطوات:

- نرش بقعة من كل لون على منديل ورقي سميك.

- نربط البيضة داخل المنديل ونغلقه بأستك أو خيط.

- نرش المنديل من الخارج بالبخاخة حتى تمتزج بدايات الألوان معا.

- نضغط على المنديل حتى نتأكد من طباعة الألوان على البيضة.

- نترك البيض داخل المنديل على صينية حتى يجف لمدة 3 ساعات.



المشروع الثاني: تلوين على طريقة نقشات الرخام

تحتاجين لهذا المشروع الأدوات التالية:

- زجاجة مانيكير من لونك المفضل

- علبة بلاستيكية مستعدة للتخلص منها

- مياه

- دبابيس طرحة

- قفازات مطاطية

- عصا آيس كريم خشبية "للتقليب"

- قطعة من الفوم (عادة يأتي في العلبة مع الأجهزة الكهربية الجديدة)

الخطوات:

- تحتاجين لـ 3/4 من حجم العلبة ماء بدرجة حرارة الغرفة، فالماء البارد لن يجعل الطلاء يطفو.

- اسكبي الطلاء بلطف ثم حركيه بعصا خشبية لن تحتاجيها مرة أخرى.

- بعد أن تتكون الأمواج الزرقاء المطلوبة ضعي البيضات ولفيها داخل الماء.

- اصنعي قاعدة من الدبادبيس فوق الفوم واتركي البيضة عليها حتى تجف.