سقوط «عائلة الهيروين» بحوزتهم 2 كيلو هيروين بالمطرية

نجح ضباط مباحث القاهرة في ضبط عائلة يتاجر أفرادها في الهيروين بالمطرية.



ووردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات أن عاطلا وزوجته وشقيقها يزاولون نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من منطقة المطرية مكانًا لتجارتهم غير المشروعة، وجرى ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 2 كيلو هيروين و1690 جنيها، و3 هواتف محمولة، واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهم.