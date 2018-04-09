أهالي أسوان يحتفلون بشم النسيم في الحدائق العامة..فيديو وصور

توافد صباح اليوم الإثنين، العديد من الأسر الأسوانية الى الحدائق العامة والمتنزهات والتى يصل عددها لنحو 140 حديقة على مستوى محافظة أسوان للإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.



وحرصت الأسر فى أسوان على التوجه مبكرا منذ ساعات الصباح الأولى للحدائق والمتنزهات للإحتفال بهذه المناسبة وسط إحتفالات وأغان ورقص من جانب المواطنين.



ويحرص عدد كبير من المواطنين بأسوان على تنظيم رحلات نيلية للإستمتاع بالطبيعة الخلابة والجزر النيلية وشلالات للمياه والطقس الجاف ، مع التوجه للحدائق التى تقع وسط النيل والجزر النيلية المختلفة كجزيرة النباتات.