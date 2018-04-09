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محافظات

إقبال شديد من مواطني الوادي الجديد على الحدائق والمتنزهات «صور»

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:14 م
إقبال شديد من مواطني
إقبال شديد من مواطني الوادي الجديد على الحدائق والمنتزهات
منصور ابو العلمين
توافدت أعداد كبيرة من المواطنين بمحافظة الوادي الجديد، منذ صباح اليوم الاثنين، الى الحدائق والمتنزهات للاحتفال بيوم شم النسيم.

وأظهرت اللقطات إقبالا متزايدًا من الأسر بصحبة أطفالهم لمراكز الشباب والأندية خاصة مركز شباب الخارجة ومنطقة البجوات ونادي تعمير الصحاري، كما انتشرت بعض العائلات في الحقول الخاصة بهم.

وكثفت مديرية أمن الوادي الجديد تواجدها بمحيط الحدائق والكنائس، وانتشر رجال المرور بالشوارع الرئيسية والميادين، وبمحيط تجمعات المواطنين للتصدي لأي مخالفات مرورية ومتابعة حركة المركبات بالطرق بصفة دورية وفك أى زحام مرورى.
إقبال شديد من مواطني الوادي الجديد على الحدائق والمتنزهات «صور»
إقبال شديد من مواطني الوادي الجديد على الحدائق والمتنزهات «صور»
إقبال شديد من مواطني الوادي الجديد على الحدائق والمتنزهات «صور»
إقبال شديد من مواطني الوادي الجديد على الحدائق والمتنزهات «صور»
إقبال شديد من مواطني الوادي الجديد على الحدائق والمتنزهات «صور»
إقبال شديد من مواطني الوادي الجديد على الحدائق والمتنزهات «صور»

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