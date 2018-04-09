بريطانيا: نعمل مع حلفائنا للرد على الهجوم بالغاز في سوريا

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين إن بريطانيا تعمل مع حلفائها للاتفاق على رد مشترك على ما ورد أنه هجوم بغاز سام في مدينة دوما السورية.



وأضاف أن بريطانيا لم تشارك في ضربات الليلة الماضية على قاعدة جوية سورية. واتهم الجيشان الروسي والسوري طائرات حربية إسرائيلية بتنفيذ تلك الضربات.



وقال المتحدث "إذا كان هناك دليل مؤكد واضح على استخدام أسلحة كيماوية وكان هناك مقترح يمكن لبريطانيا أن تلعب فيه دورا مفيدا فسندرس الخيارات (المتاحة)".



