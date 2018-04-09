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برلمان

"خطة البرلمان": إجمالى المتوقع من طرح شركات القطاع العام بالبورصة 80 مليار جنيه

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:19 م
صدى البلد
فريدة على و ماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على أهمية طرح نسب من حصص رأس المال لعدد من الشركات فى البورصة فى هذا التوقيت خاصة، حيث أن الشركات تحتاج إلى توسعات عن طريق رأس المال، وهو ما لا تقدر عليه الشركات بمفردها، لأنها فى حاجة لدعم مالي.

وأضاف "عمر" فى تصريحات لـ " صدى البلد" أن هذا الطرح الذى تقوم به الحكومة، يعمل على تنشيط البورصة من خلال تشغيل رأس المال الشعبى داخل الدولة، لافتًا إلى أن الإجراء لا يمس العمالة الموجودة فى هذه الشركات، بل على العكس، فإنه يعمل على خلق فرص عمل جديدة، نتيجة التوسعات فى الشركات، ، فضلًا عن تحسين أجور العاملين بهذه الشركات المطروحة فى البورصة.

وأشار وكيل الخطة والموازنة إلى أن الاجمالى المتوقع من الأسهم التى ستطرحها الحكومة قد يصل إلى 80 مليار جنيه تعتبر قيمة عادية ومقبولة، على اعتبار أنها خطوة أولى، على أن تتم زيادتها مستقبلًا حال تحقيق أرباح ونجاح لهذا الطرح، مشيرًا إلى أن الطرح مبدئي، يهدف إلى جس السوق، ومن ثم يبدأ فى التوسع فى الأرقام والأسهم لمطروحة فيما بعد.

يذكر أن، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كان قد تابع، أمس الاثنين، فى اجتماع مع وزيرى البترول والمالية، وقيادات شركات البترول، خطة طرح نسب من حصص رأس مال عدد من شركات البترول بالبورصة، وذلك ضمن مجموعة من الاجتماعات لبرنامج الطروحات الحكومية الذى تتبناه الحكومة.

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