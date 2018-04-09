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رياضة

«سيدات يد الأهلي» يحصل على شرائط فيديو مباريات فريقين من الكاميرون وأنجولا

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:13 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي على شرائط فيديو لفريقي ديناميك الكاميروني وبريميرو الأنجولي اللذين يقعان ضمن مجموعه الأهلي في بطولة إفريقيا التي ينظمها النادي وتنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

من جانبه قال ياسر صلاح، مدرب الفريق إنه عكف طوال الأيام الماضية على رصد نقاط القوة والضعف في صفوف الفريقين الكونغولي والكاميروني، من خلال مشاهدة التسجيلات الخاصة بمبارياتهما؛ استعدادًا لمنافسات المجموعة الأولى مشددًا على أنه يجرى البحث عن باقي الشرائط الخاصة بالفرق المنافسة.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الأهلي في المجموعة الأولى برفقة أندية بريميرو الأنجولي وكارا الكونغولي وهيرتاج الكونغو الديمقراطية وديناميك الكاميروني.

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