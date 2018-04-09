مركز فاقوس الأعلى تنفيذًا للمشروعات الخدمية بنسبة 95 %

كلف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المقامة بنطاق كل مركز ومدينة والعمل على إزالة كافة العقبات التى تقف حائلًا أمام تنفيذ المشروعات ورفع معدلات الإنجاز طبقًا للخطة الاستثمارية المحددة لكل مركز ومدينة والاستفادة من الإعتمادات المالية المطروحة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات.



واضاف محافظ الشرقية ان مركز فاقوس قد حقق نسبه 95 % للشهر الثالث على التوالى طبقًا للجدول الزمنى المحدد للخطة الاستثمارية لكل مركز ومدينة للعام المالى 2017/2018 بعدد من القطاعات الخدمية باعتماد مالى قدره 6 ملايين جنيه.



موضحًا أن قطاع الكهرباء تم اعتماد مبلغ قدره مليونا و438 الف جنيه وجاءت نسبه تنفيذه 100 % بالإضافة إلي قطاع تدعيم الوحدات المحلية تم اعتماد مبلغ 2 مليون و460 ألف جنيه وجاءت نسبه تنفيذه 93% وقطاع الرصف تم اعتماد 302 الف جنيه بنسبة تنفيذ 100% و في قطاع تحسين البيئة تم اعتماد مليون و700 الف جنيه بنسبة تنفيذ 93% وفى قطاع الامن والاطفاء تم اعتماد مبلغ 100 الف جنيه بنسبة تنفيذ 86%.