ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مستشفى الاطفال بجامعة المنصورة تحتفل بشم النسيم بالتنورة

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:17 م
مستشفى الاطفال بجامعة
مستشفى الاطفال بجامعة المنصورة تحتفل بشم النسيم بالتنورة
همت الحسينى
صرح الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال التابع لجامعة المنصورة أنه فى إطار الاحتفالات بشم النسيم حرصت المستشفى على احتفال الأطفال المرضى داخل المستشفى والأطفال مرضى الغسيل الكلوى بالترفيه عنهم.

واضاف انه تم تقديم البيض الملون و الحلوى والهدايا وعمل احتفال بالربيع بحديقة المستشفى ليستطيع الأطفال الاحتفال واللعب بحديقة المستشفى وسط المناظر الخضراء والورود كما شمل الاحتفال فقرات غنائية و تنوره.
مستشفى الاطفال بجامعة المنصورة تحتفل بشم النسيم بالتنورة
مستشفى الاطفال بجامعة المنصورة تحتفل بشم النسيم بالتنورة
مستشفى الاطفال بجامعة المنصورة تحتفل بشم النسيم بالتنورة
مستشفى الاطفال بجامعة المنصورة تحتفل بشم النسيم بالتنورة
مستشفى الاطفال بجامعة المنصورة تحتفل بشم النسيم بالتنورة
مستشفى الاطفال بجامعة المنصورة تحتفل بشم النسيم بالتنورة
مستشفى الاطفال بجامعة المنصورة تحتفل بشم النسيم بالتنورة
مستشفى الاطفال بجامعة المنصورة تحتفل بشم النسيم بالتنورة

ترشيحاتنا

الجيش الروسي: طائرتان إسرائيليتان قصفتا مطار "تيفور" العسكري السوري

حضري خبز شم النسيم بالبيض الملون ..فيديو

شاهد.. نادي الزمالك يخصص مكانا لتناول الفسيخ في شم النسيم

نيمار يلمح لإمكانية انتقاله لبرشلونة

كنيسة مار جرجس بطنطا تحيي ذكرى شهداء الإرهاب فى"أحد الشعانين"..صور

تسلم 16389 بطاقة تموينية في كفر الشيخ تتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

مدرب فالنسيا: تقدمنا على ريال مدريد "معجزة"..ونقاتل لتحقيق حلمنا

وصفة طبية للتخلص من سموم الرنجة والفسيخ في شم النسيم

الشرطة النسائية تعيد طفلة تائهة بحديقة الحيوان لأسرتها .. صور

الزمالك يفشل في التعاقد مع مطرب لإحياء حفل شم النسيم

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الصيفية السبت المقبل

عبد الحفيظ والبدري يتوجهان للإمارات للاطمئنان على "الخطيب"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسنى ينتهى من تصوير أغنية كأس العالم.. صور

وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية..صور

إقبال الأطفال على رسم وجوههم في حديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

المئات يفترشون الأرض بحديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

الكشافة تبحث عن الأطفال المفقودين فى حديقة الحيوان.. صور

فيديو

تلوين البيض بأسلوب الـ Tie-dye.. فيديو وصور
أهالي أسوان يحتفلون بشم النسيم في الحدائق العامة..فيديو وصور
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.. فيديو
حضري خبز شم النسيم بالبيض الملون ..فيديو
تسلم 16389 بطاقة تموينية في كفر الشيخ تتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟