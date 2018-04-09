مستشفى الاطفال بجامعة المنصورة تحتفل بشم النسيم بالتنورة

صرح الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال التابع لجامعة المنصورة أنه فى إطار الاحتفالات بشم النسيم حرصت المستشفى على احتفال الأطفال المرضى داخل المستشفى والأطفال مرضى الغسيل الكلوى بالترفيه عنهم.



واضاف انه تم تقديم البيض الملون و الحلوى والهدايا وعمل احتفال بالربيع بحديقة المستشفى ليستطيع الأطفال الاحتفال واللعب بحديقة المستشفى وسط المناظر الخضراء والورود كما شمل الاحتفال فقرات غنائية و تنوره.