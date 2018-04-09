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رياضة

«سيدات سلة الأهلي» ينهى استعداداته لمواجهة الزهور غدًا

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:16 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يختتم الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة نظيره الزهور غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الدور قبل النهائي من دوري السوبر.

ويتطلع الجهاز الفني بقيادة إيهاب الألفي خلال مران اليوم للاطمئنان على حالة اللاعبات الفنية والبدنية قبل مواجهة الغد، وأيضًا تجربة خطة اللعب ومنح اللاعبات بعض التعليمات الفنية الأخيرة قبل مواجهة الزهور غدًا على صالة الأخير.

يذكر أن فريق سلة سيدات الأهلي يسعى في مباراة الغد أمام الزهور لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة الجمعة الماضي أمام سبورتنج.

ويتصدر فريق سلة سيدات الأهلي قمة الترتيب برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن سبورتنج صاحب المركز الثاني.

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