وقف 7 عمال هنود بعد سير قطار للخلف لمسافة 13 كيلومترا

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن هيئة السكك الحديدية الرسمية في الهند أوقفت سبعة عمال عن العمل بعد عطل في مكابح قطار، مؤلف من 22 عربة وعلى متنه مئات الركاب، تسبب في سير القطار إلى الخلف لنحو 13 كيلومترا.



وكان القطار متوجها من أحمد أباد في ولاية جوجارات بغرب الهند إلى بوري في ولاية أوديشا الشرقية قبل أن يتوقف ويعود إلى الخلف بسبب منحدر لمدة 45 دقيقة تقريبا يوم السبت حتى تباطأت سرعته وتوقف.



وتملك الهند رابع أكبر شبكة للسكك الحديدية في العالم.



ولم تتضح حتى الآن السرعة التي كان عليها القطار أثناء عودته إلى الخلف ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.



وقال مسؤول "بمرور الوقت تراجع القطار حتى أقرب محطة وتباطأت سرعته تماما ثم جرى إيقافه بالاستعانة بأوتاد خشبية" مضيفا أن بعض الركاب ساعدوا كذلك في إيقاف القطار.



ولا تزال التحقيقات جارية.