ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وقف 7 عمال هنود بعد سير قطار للخلف لمسافة 13 كيلومترا

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:16 م
قطار في الهند
قطار في الهند
رويترز
قال مسؤولون اليوم الاثنين إن هيئة السكك الحديدية الرسمية في الهند أوقفت سبعة عمال عن العمل بعد عطل في مكابح قطار، مؤلف من 22 عربة وعلى متنه مئات الركاب، تسبب في سير القطار إلى الخلف لنحو 13 كيلومترا.

وكان القطار متوجها من أحمد أباد في ولاية جوجارات بغرب الهند إلى بوري في ولاية أوديشا الشرقية قبل أن يتوقف ويعود إلى الخلف بسبب منحدر لمدة 45 دقيقة تقريبا يوم السبت حتى تباطأت سرعته وتوقف.

وتملك الهند رابع أكبر شبكة للسكك الحديدية في العالم.

ولم تتضح حتى الآن السرعة التي كان عليها القطار أثناء عودته إلى الخلف ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال مسؤول "بمرور الوقت تراجع القطار حتى أقرب محطة وتباطأت سرعته تماما ثم جرى إيقافه بالاستعانة بأوتاد خشبية" مضيفا أن بعض الركاب ساعدوا كذلك في إيقاف القطار.

ولا تزال التحقيقات جارية.

ترشيحاتنا

أستاذ طب نفسي:المصريون يأكلون الفسيخ رغم تحذيرات الأطباء بمبدأ «سيبها على ربنا»

العثور على 3 كيلو فودو قبل ترويجها بالمطرية

ليفربول يهنئ محمد صلاح بفوزه بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين

سعر الدولار اليوم

فيديوجراف.. أمريكا والصين تعلنان الحرب.. من الخاسر؟؟

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

الزمالك يفشل في التعاقد مع مطرب لإحياء حفل شم النسيم

الطائرة «رجال» بالأهلي يواجه الزمالك اليوم في مباراة قوية

شاهد.. نادي الزمالك يخصص مكانا لتناول الفسيخ في شم النسيم

مدرب فالنسيا: تقدمنا على ريال مدريد "معجزة"..ونقاتل لتحقيق حلمنا

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

شاهد.. لحظة استهداف مطار "التيفور" بريف حمص السوري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسنى ينتهى من تصوير أغنية كأس العالم.. صور

وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية..صور

إقبال الأطفال على رسم وجوههم في حديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

المئات يفترشون الأرض بحديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

الكشافة تبحث عن الأطفال المفقودين فى حديقة الحيوان.. صور

فيديو

تلوين البيض بأسلوب الـ Tie-dye.. فيديو وصور
أهالي أسوان يحتفلون بشم النسيم في الحدائق العامة..فيديو وصور
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.. فيديو
حضري خبز شم النسيم بالبيض الملون ..فيديو
تسلم 16389 بطاقة تموينية في كفر الشيخ تتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟