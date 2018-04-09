أعضاء الأهلي يتوافدون الى النادي احتفالا بأعياد الربيع..صور

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وكذلك مدينة نصر والشيخ زايد إقبالا كبيرا منذ الصباح الباكر من قبل الأعضاء وذلك احتفالا بأعياد الربيع.



وشكل العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي غرفة عمليات تضم كلا من خالد مرسي مدير مقر الجزيرة، والعميد حسن مسعود، مدير فرع مدينة نصر، واللواء محمود الفيشاوي، مدير فرع الشيخ زايد؛ لمتابعة كل صغيرة وكبيرة من أجل خروج الاحتفالات في أبهى صورة وبالشكل الذي يليق بالنادي الأهلي وبأعضائه.



وبدأت الاحتفالات في مقر الأهلي بالجزيرة منذ الساعة الحادية عشرة صباحا من خلال مهرجان الألوان للكبار والصغار والذي يستمر حتى السادسة مساءً بجانب بعض الفقرات الترفيهية الأخرى، بالإضافة إلى الفقرات الغنائية التي تبدأ في الواحدة ظهرا من خلال حفل الفنان لؤي، على أن تبدأ الفقرة الثانية في الخامسة مساءً عبر الدويتو محمد وسمر.



وفي فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، استقبل النادي الأعضاء منذ الصباح الباكر، حيث أعد النادي برنامجا شاملا لأعضاء النادي، على أن يبدأ الحفل الرئيسي في الرابعة عصرًا، ويحييه كوكبة من النجوم، في مقدمتهم الفنان مدحت صالح، والفنانة بوسي، وفرقه بلاك تيما، كما يتخلل الحفل عروض الليزر، والفاير، واللايت، والـ«دي جي»، والمميز إيرو.



وفي فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، يتضمن البرنامج فقرة غنائية تحييها الفنانة الشابة رنا سماحة، وتبدأ من الساعة السادسة مساءً، وفقرات ترفيهية وورشة فنية، وحفلًا غنائيًا للأطفال، و«دي جي».



ومن جانبه، قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب بإقامة احتفالات الربيع في إطار تفعيل برنامج عائلة الأهلي، الذي يتضمن أيضا الاهتمام بالنواحي الاجتماعية لأعضاء النادي، مشيرا إلى أن حفلات الربيع كان يحييها كبار الفنانين في الماضي، وهو تقليد تعمل إدارة النادي على إعادة إحيائه مرة أخرى بما يتناسب مع قيمة النادي الأهلي.