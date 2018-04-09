ضبط 192 قضية مخدرات و73 هاربا وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية خلال 24 ساعة.



وبحسب بيان، اليوم الاثنين، أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 192 قضايا مخدرات، 73 سجينا ومتهما ومراقبا هاربين، إعادة 4 سيارات ودراجات نارية مُبلغ بسرقتهم وتنفيذ 53998 حكما قضائيا متنوعا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 192 قضية مخدرات ضُبط خلالها على كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,188 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 11,700 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2,876 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جراما، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 255 جراما، وكمية من مخدر الفودو وزنت 3,275 كيلو جرام، و23228 قرصا مخدرا.



وفى مجال ضبط الهاربين من السجون والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة تم ضبط هارب من أحد السجون العمومية، و72 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ومراقبين هاربين.



وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 11 متهما، ارتكبوا 16 حادث متنوعة، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه تم ضبط 8 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه.



وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 53998 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: "288 حكم جناية، و17311 حكم حبس جزئى، و3429 حكم حبس مستأنف، و25621 حكم غرامة، و7349 حكم مخالفة.



وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 503 دراجات نارية مخالفة، وفى مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها تم إعادة 3 سيارات، ودراجة نارية مُبلغ بسرقتهم.