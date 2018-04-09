ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 192 قضية مخدرات و73 هاربا وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:26 م
صورة أرشيفية - مخدر
صورة أرشيفية - مخدر الحشيش
مصطفى الرماح - اسلام مقلد
واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية خلال 24 ساعة.

وبحسب بيان، اليوم الاثنين، أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 192 قضايا مخدرات، 73 سجينا ومتهما ومراقبا هاربين، إعادة 4 سيارات ودراجات نارية مُبلغ بسرقتهم وتنفيذ 53998 حكما قضائيا متنوعا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 192 قضية مخدرات ضُبط خلالها على كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,188 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 11,700 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2,876 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جراما، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 255 جراما، وكمية من مخدر الفودو وزنت 3,275 كيلو جرام، و23228 قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط الهاربين من السجون والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة تم ضبط هارب من أحد السجون العمومية، و72 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ومراقبين هاربين.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 11 متهما، ارتكبوا 16 حادث متنوعة، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه تم ضبط 8 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 53998 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: "288 حكم جناية، و17311 حكم حبس جزئى، و3429 حكم حبس مستأنف، و25621 حكم غرامة، و7349 حكم مخالفة.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 503 دراجات نارية مخالفة، وفى مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها تم إعادة 3 سيارات، ودراجة نارية مُبلغ بسرقتهم.

ترشيحاتنا

الإسكان: بدء المرحلة الثانية لإنشاء محور ربط طريق شرق العوينات بطريق منفلوط بأسيوط

تسلم 16389 بطاقة تموينية في كفر الشيخ تتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

حقيقة صادمة.. وجبة الرنجة تزيد وزنك كيلو

حيل لقتل سموم الفسيخ.. وأعراض لا تستهينى بها كمؤشر للإصابة بالتسمم الغذائى.. والعلاج الوحيد للقضاء عليه

صحف السعودية: تحالف «سعودي ــ إماراتي ــ مصري» لإنشاء قناة سلوى البحرية.. اصطفاف وطني في احتفالات المسيحيين بمصر.. ولي العهد يعزز شراكة المملكة بفرنسا.. علاقة خفية بين الإخوان وإيران

الجيش الروسي: طائرتان إسرائيليتان قصفتا مطار "تيفور" العسكري السوري

هاري كين يثق فى خطف عرش محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

ليفربول يهنئ محمد صلاح بفوزه بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين

فيديوجراف.. أمريكا والصين تعلنان الحرب.. من الخاسر؟؟

المواطنون يتوافدون الى شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم.. صور

نيمار يلمح لإمكانية انتقاله لبرشلونة

كريستوفر ويلي .. عبقري القرصنة الإلكترونية وكاشف خبايا "فيسبوك"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسنى ينتهى من تصوير أغنية كأس العالم.. صور

وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية..صور

إقبال الأطفال على رسم وجوههم في حديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

المئات يفترشون الأرض بحديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

الكشافة تبحث عن الأطفال المفقودين فى حديقة الحيوان.. صور

فيديو

تلوين البيض بأسلوب الـ Tie-dye.. فيديو وصور
أهالي أسوان يحتفلون بشم النسيم في الحدائق العامة..فيديو وصور
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.. فيديو
حضري خبز شم النسيم بالبيض الملون ..فيديو
تسلم 16389 بطاقة تموينية في كفر الشيخ تتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟