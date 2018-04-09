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محافظات

إقبال كبير من المواطنين بجنوب سيناء على الشواطئ العامة.. صور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:21 م
توافد المواطنين على
توافد المواطنين على شواطئ جنوب سيناء
نضال المصرى
شهدت الشواطئ والحدائق العامة بجنوب سيناء إقبالا كبيرا من المواطنين للتنزه فى يوم شم النسيم وخاصة في مدن طور سيناء وراس سدر وارتفعت الاشغالات السياحية بشكل ملحوظ فى مدن " شرم الشيخ-دهب- طابا" بالإضافة لتدفق مئات الأتوبيسات القادمة من محافظات القاهرة والدلتا لقضاء يوم شم النسيم على شواطئ راس سدر نتيجة لقربها من تلك المحافظات.

وتوافد مئات المواطنين من طور سيناء على "حمام موسى لما يتمتع به من هدوء واستجمام واستمتاع بالمياه الكبريتية وسط أشجار النخيل وكذلك شاطئ الكيلاني بطور سيناء.وشاطئ القمر.

ومن جانبه، قال فوزي همام رئيس مدينة طور سيناء: انه تم فتح الشاطئ العام بطور سيناء اليوم للمواطنين مشيرا الى انه تم توفير منقذين وشماشى للمواطنين.

وأكد حسن الدالي الخبير السياحى ومالك احد فنادق طور سيناء ان كثيرا من السياح المصريين جاءوا من القاهرة والمحافظات لقضاء شم النسيم بطور سيناء ، مشيرا الى انه تمتلك العديد من المقومات السياحية التي تجعلها تنافس كبرى المدن الساحلية وخاصة طقسها الرائع طوال العام ورياضة المراكب الشراعية والالعاب المائية المختلفة.

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