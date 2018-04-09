تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية الأجواء اللبنانية

ذكر الجيش اللبناني أن أربع طائرات إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، فجر اليوم الاثنين، وذلك في توقيت متزامن للهجوم على مطار التيفور العسكري وسط سوريا بالصواريخ، كما أكدت دمشق مسؤولية تل أبيب عن الهجوم، بينما لم تعلق الأخيرة حتى الآن.



وأضاف الجيش في بيانه "خرقت أربع طائرات حربيّة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية بتاريخه الساعة 03.25 من فوق البحر غرب مدينة جونيه باتجاه الشرق وصولًا إلى مدينة بعلبك، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 03.35 من فوق البحر غرب مدينة جونيه".



وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" فإن مصدر عسكري أكد أن العدوان الإسرائيلي على مطار التيفور تم بطائرات من طراز "أف 15" أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.



وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا لفتت فيه إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن الهجوم، بينما نفت أمريكا وفرنسا تنفيذ قصف جوي بسوريا.

