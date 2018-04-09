ليفربول يهنئ محمد صلاح بفوزه بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين

وجه نادي ليفربول الانجليزي التهنئة لمحمد صلاح نجم الفريق والمنتخب المصري، وذلك بمناسبة فوزه بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الرابعة على التوالي.



ونشرت الصفحة الرسمية لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للاعب وعلقت عليه قائلا: "تهانينا لمحمد صلاح بمناسبة فوزه بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الرابعة".



ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن كين، صاحب المركز الثاني.

