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الدفع بـ40 سيارة اسعاف لمناطق التجمعات والمتنزهات بالوادي الجديد

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:20 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أعلن الدكتور احمد النفار مدير مرفق إسعاف الوادي الجديد ان المرفق دفع بــ40 سيارة اسعاف لكافة المواقع والتجمعات والطرق السريعة وذلك ضمن استعدادات اعياد الربيع.

ولفت "النفار" انه لم يتم حتى الان الابلاغ عن اى حوادث او بلاغات طارئة لافتا الى جاهزية جميع العاملين فى المرفق لتلقى البلاغات والتعامل معها.

واشار النفار انه تم الغاء كافة الاجازت ، كما تم عمل كشف بأسماء الورديات لتحديد مسئولية كل منهم والمواقع المتمركزين بها .

يذكر أن آلاف الأسر المصرية، خرجت صباح اليوم الإثنين، إلى الحدائق والمتنزهات العامة لقضاء يوم شم النسيم وسط المساحات الخضراء والهواء الطلق.

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت عن استعداد كافة الحدائق بمصر، لاستقبال المواطنين، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، وسط تأمينات مكثفة، في أنحاء الجمهورية.

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