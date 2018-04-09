مجدي بيبو: «سيدات طائرة الأهلي» قدم موسمًا استثنائيًا

أكد مجدى بيبو، مدير جهاز الفريق الأول لـ «سيدات طائرة الأهلي»، إن الفريق هذا الموسم قدم أداء استثنائيا على كل المستويات ونجح في تحقيق العلامة الكاملة، بعد الفوز بجميع البطولات التي شارك بها.



وأضاف: تركيزنا كان واضحا منذ البداية وأهدافنا كانت محددة المعالم وهي الفوز بجميع البطولات التي سنخوضها هذا الموسم، وهو ما تحقق بفضل مجهود الجميع، سواء الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمدي الصافي أو اللاعبات.



وأوضح بيبو أن التتويج بالدوري وكأس مصر والبطولتين العربية والإفريقية إنجاز ساهم فيه الجميع ومنح لاعبات الأهلي لقب «فتيات الذهب» بعدما حققن كل البطولات هذا العام.



ووجه بيبو الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وإدارة النشاط الرياضي؛ لدعمهم المستمر لفريق طائرة الأهلي «سيدات» وكل الفرق الرياضية المختلفة بالنادي الأهلي للتربع هذا العام على منصات التتويج في مختلف الألعاب الرياضية.