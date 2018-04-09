ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مجدي بيبو: «سيدات طائرة الأهلي» قدم موسمًا استثنائيًا

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:20 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد مجدى بيبو، مدير جهاز الفريق الأول لـ «سيدات طائرة الأهلي»، إن الفريق هذا الموسم قدم أداء استثنائيا على كل المستويات ونجح في تحقيق العلامة الكاملة، بعد الفوز بجميع البطولات التي شارك بها.

وأضاف: تركيزنا كان واضحا منذ البداية وأهدافنا كانت محددة المعالم وهي الفوز بجميع البطولات التي سنخوضها هذا الموسم، وهو ما تحقق بفضل مجهود الجميع، سواء الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمدي الصافي أو اللاعبات.

وأوضح بيبو أن التتويج بالدوري وكأس مصر والبطولتين العربية والإفريقية إنجاز ساهم فيه الجميع ومنح لاعبات الأهلي لقب «فتيات الذهب» بعدما حققن كل البطولات هذا العام.

ووجه بيبو الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وإدارة النشاط الرياضي؛ لدعمهم المستمر لفريق طائرة الأهلي «سيدات» وكل الفرق الرياضية المختلفة بالنادي الأهلي للتربع هذا العام على منصات التتويج في مختلف الألعاب الرياضية.

ترشيحاتنا

إزالة ورم بحجم كرة القدم من وجه فتاة أفريقية .. صور

أمين الفتوى يكشف عن دعاء مُستجاب لـ«فك الكرب وقضاء الدين»

وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية..صور

هؤلاء ممنوعون من الرنجة والفسيخ فى شم النسيم.. فيديو

وزير البترول الأسبق: طرح شركات بالبورصة تحقق إيرادات مالية مرتفعة

ليفربول يهنئ محمد صلاح بفوزه بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين

وزير النقل لـ«صدى البلد»: أقضي «شم النسيم» في العمل.. وأطمئن المصريين بسلامة جميع وسائل النقل

تسلم 16389 بطاقة تموينية في كفر الشيخ تتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

إقبال الأطفال على رسم وجوههم في حديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

تلوين البيض بأسلوب الـ Tie-dye.. فيديو وصور

تعرف على الحالة المرورية بمحاور القاهرة والجيزة

رئيس بعثة "أهلى 2002" يكشف أسباب المشاركة في بطولة حمدان الدولية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسنى ينتهى من تصوير أغنية كأس العالم.. صور

وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية..صور

إقبال الأطفال على رسم وجوههم في حديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

المئات يفترشون الأرض بحديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

الكشافة تبحث عن الأطفال المفقودين فى حديقة الحيوان.. صور

فيديو

تلوين البيض بأسلوب الـ Tie-dye.. فيديو وصور
أهالي أسوان يحتفلون بشم النسيم في الحدائق العامة..فيديو وصور
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.. فيديو
حضري خبز شم النسيم بالبيض الملون ..فيديو
تسلم 16389 بطاقة تموينية في كفر الشيخ تتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟