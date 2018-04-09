فرقة أسيوط للموسيقى العربية تحيي حفل أعياد الربيع بالحديقة العامة ببني غالب..فيديو وصور

أحيت فرقة أسيوط للموسيقى العربية،حفلا بالحديقة العامة ببني غالب في أسيوط،بمناسبة شم النسيم،وسط تفاعل المواطنين بحضور المهندس نبيل الطيبي رئيس مركز ومدينة أسيوط.



وكانت الحديقة العامة ببني غالب شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين لقضاء شم النسيم ، وقامت رئاسة مركز ومدينة أسيوط بتوفير وسائل مواصلات من مدينة أسيوط الى الحديقة لنقل المواطنين لقضاء احتفالات أعياد الربيع .



وقال المهندس نبيل الطيبي رئيس مركز ومدينة أسيوط إن الحديقة العامة شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين لقضاء شم النسيم، مشيرا إلى قيام مجلس المدينة بتوفير جميع وسائل الأمان بالحديقة،حيث يوجد خدمات أمنية وسيارات إطفاء وإسعاف وقامت لجنة من الصحة بفحص المأكولات للتأكد من سلامتها .



وأضاف الطيبي أن هناك خطة لاستكمال تطوير الحديقة لانشاء حمامات سباحة وملاعب ومدينة ملاه للاطفال وفندق لخدمة زوار الحديقة.