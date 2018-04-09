ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

«أهلي 2002» يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أيندهوفن الهولندي

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:27 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض فريق النادي الأهلي للناشئين لكرة القدم مواليد 2002 اليوم الاثنين مرانه الثاني في الإمارات؛ استعدادا للمشاركة في بطولة حمدان الدولية التي تقام في دبي.

ويتدرب الفريق استعدادا لمواجهة نظيره فريق أيندهوفن الهولندي التي تقام غدا الثلاثاء في أول مباريات الفريق بالبطولة.

وتقام البطولة خلال الفترة من ٩ إلى١٩ أبريل الجاري بنظام المجموعتين؛ الأولى تضم كلا من الأهلي، وبي إس في ايندهوفن الهولندي، والوصل الإماراتي، وفلامينجو البرازيلي، أما المجموعة الثانية، فتضم كلا من ريال مدريد، وبروسيا دورتموند، وشباب أهلي دبي والنصر الإماراتيين.

ويخوض الأهلي مباراته الأولى غدا مع أيندهوفن، قبل مواجهة فلامينجو في الجولة الثانية في12 إبريل، ويختتم مبارياته في دور المجموعات أمام الوصل في 14 من الشهر ذاته.

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم

أستاذ «علم إنسان»: لا يوجد تحذير طبي يقف أمام «معدة المصريين»

إعارة السعيد الى "كوبيون بالوسورا" مجانا

هاري كين يثق فى خطف عرش محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

كنيسة مار جرجس بطنطا تحيي ذكرى شهداء الإرهاب فى"أحد الشعانين"..صور

أستاذ طب نفسي:المصريون يأكلون الفسيخ رغم تحذيرات الأطباء بمبدأ «سيبها على ربنا»

وفاة البلجيكي جولير خلال سباق باريس روبيه للدراجات.. صور

"أوركسترا ودار أوبرا" أول نتائج زيارة ولي العهد السعودي لفرنسا

كريستوفر ويلي .. عبقري القرصنة الإلكترونية وكاشف خبايا "فيسبوك"

انتبه.. «6 كلمات» دعا بها رسول الله عند وداع المسافرين

وزير البترول الأسبق: طرح شركات بالبورصة تحقق إيرادات مالية مرتفعة

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسنى ينتهى من تصوير أغنية كأس العالم.. صور

وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية..صور

إقبال الأطفال على رسم وجوههم في حديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

المئات يفترشون الأرض بحديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

الكشافة تبحث عن الأطفال المفقودين فى حديقة الحيوان.. صور

فيديو

تلوين البيض بأسلوب الـ Tie-dye.. فيديو وصور
أهالي أسوان يحتفلون بشم النسيم في الحدائق العامة..فيديو وصور
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.. فيديو
حضري خبز شم النسيم بالبيض الملون ..فيديو
تسلم 16389 بطاقة تموينية في كفر الشيخ تتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟