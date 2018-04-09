«أهلي 2002» يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أيندهوفن الهولندي

يخوض فريق النادي الأهلي للناشئين لكرة القدم مواليد 2002 اليوم الاثنين مرانه الثاني في الإمارات؛ استعدادا للمشاركة في بطولة حمدان الدولية التي تقام في دبي.



ويتدرب الفريق استعدادا لمواجهة نظيره فريق أيندهوفن الهولندي التي تقام غدا الثلاثاء في أول مباريات الفريق بالبطولة.



وتقام البطولة خلال الفترة من ٩ إلى١٩ أبريل الجاري بنظام المجموعتين؛ الأولى تضم كلا من الأهلي، وبي إس في ايندهوفن الهولندي، والوصل الإماراتي، وفلامينجو البرازيلي، أما المجموعة الثانية، فتضم كلا من ريال مدريد، وبروسيا دورتموند، وشباب أهلي دبي والنصر الإماراتيين.



ويخوض الأهلي مباراته الأولى غدا مع أيندهوفن، قبل مواجهة فلامينجو في الجولة الثانية في12 إبريل، ويختتم مبارياته في دور المجموعات أمام الوصل في 14 من الشهر ذاته.