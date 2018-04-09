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رياضة

اليوم.. الاجتماع الفني لبطولة حمدان الدولية للناشئين بالإمارات

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:22 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تعقد اللجنة المنظمة لبطولة حمدان الدولية للناشئين لكرة القدم بالإمارات، اليوم، الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة بها، وعلى رأسها النادي الأهلي الذي يشارك في البطولة من خلال فريق مواليد 2002.

ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الإعلان عن جميع تفاصيل ونظام البطولة وشرح كافة النواحي التنظيمية المتعلقة بها، حيث تقام البطولة خلال الفترة من ٩ إلى ١٩ أبريل الجاري وتنقسم إلى مجموعتين؛ الأولى تضم فرق الأهلي، وبي إس في أيندهوفن الهولندي، والوصل الإماراتي، وفلامينجو البرازيلي، أما المجموعة الثانية في البطولة فتشهد تواجد كل من ريال مدريد، وبروسيا دورتموند، وشباب أهلي دبي والنصر الإماراتيين.

ويختتم فريق النادي الأهلي للناشئين مواليد 2002 استعداده اليوم لمواجهة فريق أيندهوفن الهولندي المقرر لها غدا الثلاثاء.

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