تامر حفني: هدفنا الفوز ببطولة كأس حمدان الدولية

أكد تامر حفني المدير الفني لفريق ناشئين النادي الأهلي لكرة القدم مواليد 2002 إن الفريق يسعى إلى الفوز ببطولة حمدان الدولية التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 19أبريل الجاري.



وأوضح حفني أن الجهاز الفني واللاعبين يضعون نصب أعينهم الفوز بالبطولة الكبيرة التي يشارك بها أندية أوربية كبيرة مثل؛ ريال مدريد الإسباني أيندهوفن الهولندي وبروسيا دورتموند الألماني وفلامنجو البرازيلي، إلى جانب ناديي النصر وشباب أهلي دبي.



وأشار إلى أن الفريق يعاني من حالة إجهاد شديدة نتيجة خوض مباريات قوية أمام الزمالك وطلائع الجيش وإنبي خلال الفترة الأخيرة في ظل تلاحم المباريات.



وشدد حفني على أن لاعبي الفريق لديهم إصرار كبير على الفوز بلقب البطولة وتقديم عروض قوية تليق باسم النادي الأهلي.