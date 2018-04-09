ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تامر حفني: هدفنا الفوز ببطولة كأس حمدان الدولية

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:27 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد تامر حفني المدير الفني لفريق ناشئين النادي الأهلي لكرة القدم مواليد 2002 إن الفريق يسعى إلى الفوز ببطولة حمدان الدولية التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 19أبريل الجاري.

وأوضح حفني أن الجهاز الفني واللاعبين يضعون نصب أعينهم الفوز بالبطولة الكبيرة التي يشارك بها أندية أوربية كبيرة مثل؛ ريال مدريد الإسباني أيندهوفن الهولندي وبروسيا دورتموند الألماني وفلامنجو البرازيلي، إلى جانب ناديي النصر وشباب أهلي دبي.

وأشار إلى أن الفريق يعاني من حالة إجهاد شديدة نتيجة خوض مباريات قوية أمام الزمالك وطلائع الجيش وإنبي خلال الفترة الأخيرة في ظل تلاحم المباريات.

وشدد حفني على أن لاعبي الفريق لديهم إصرار كبير على الفوز بلقب البطولة وتقديم عروض قوية تليق باسم النادي الأهلي.

ترشيحاتنا

المئات يفترشون الأرض بحديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

الإسماعيلي يطلب ضم مهاجم "ناشئي الأسيوطي" رسميا

هاري كين يثق فى خطف عرش محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

رقص وزغاريد على طبول المزامير بحديقة الأزهر.. فيديو

وزير البترول الأسبق: طرح شركات بالبورصة تحقق إيرادات مالية مرتفعة

صحف السعودية: تحالف «سعودي ــ إماراتي ــ مصري» لإنشاء قناة سلوى البحرية.. اصطفاف وطني في احتفالات المسيحيين بمصر.. ولي العهد يعزز شراكة المملكة بفرنسا.. علاقة خفية بين الإخوان وإيران

حيل لقتل سموم الفسيخ.. وأعراض لا تستهينى بها كمؤشر للإصابة بالتسمم الغذائى.. والعلاج الوحيد للقضاء عليه

هؤلاء ممنوعون من الرنجة والفسيخ فى شم النسيم.. فيديو

تسلم 16389 بطاقة تموينية في كفر الشيخ تتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

النيابة الإدارية تحيل 8 مسئولين بـ«تعليم بني سويف» للمحاكمة

ليفربول يهنئ محمد صلاح بفوزه بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين

البحوث الإسلامية تُحذر من «أمر» يجعل الشيطان يطمع فيك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسنى ينتهى من تصوير أغنية كأس العالم.. صور

وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية..صور

إقبال الأطفال على رسم وجوههم في حديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

المئات يفترشون الأرض بحديقة الحيوان احتفالا بشم النسيم.. صور

الكشافة تبحث عن الأطفال المفقودين فى حديقة الحيوان.. صور

فيديو

تلوين البيض بأسلوب الـ Tie-dye.. فيديو وصور
أهالي أسوان يحتفلون بشم النسيم في الحدائق العامة..فيديو وصور
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.. فيديو
حضري خبز شم النسيم بالبيض الملون ..فيديو
تسلم 16389 بطاقة تموينية في كفر الشيخ تتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟